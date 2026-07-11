Κουρτουά: «Ο Λάμενς είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας, μην τον σταυρώνετε»

Ο Τιμπό Κουρτουά μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στο Βέλγιο και την Ισπανία, μίλησε για τον τραυματισμό του, ενώ ύψωσε ασπίδα προστασίας στον αναπληρωματικό πορτιέρε Σένε Λάμενς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον τραυματισμό του: «Ήταν ένας μικρός πόνος. Σε μία μεγάλη μπαλιά ένιωσα κάτι και αρχικά πίστεψα ότι είχε σφίξει ο οπίσθιος μηριαίος μου, επειδή είχα κάνει πολλές μεγάλες μεταβιβάσεις. Το αισθανόμουν λίγο και σε κάποιες αποκρούσεις, αλλά σε άλλη μία μεγάλη μπαλιά έγινε χειρότερο.

Κάθισα για να με εξετάσει ο γιατρός και ήθελα να συνεχίσω, όμως δεν μπορούσα να κάνω μεγάλες μπαλιές. Ο προπονητής μου είπε ότι αν δεν ήμουν στο 100%, θα έπρεπε να βγω. Ήθελα να δω αν μπορούσα να συνεχίσω, αλλά ήταν η σωστή απόφαση».

Για τον Λάμενς: «Μην τον σταυρώνετε. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, έκανε σπουδαία σεζόν και δεν του αξίζει αυτή η κριτική. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά».

Για την κατάστασή του ενόψει της νέας σεζόν: «Ελπίζω η μαγνητική να μην δείξει κάτι σοβαρό, κάτι που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Θέλω να είμαι απόλυτα έτοιμος μέχρι τα μέσα Αυγούστου για την έναρξη της νέας σεζόν»,