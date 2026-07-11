H ENIC απέρριψε πρόταση εξαγοράς της Τότεναμ!

Αρνητικά απάντησε η ιδιοκτησία της Τότεναμ στην πρόταση για την εξαγορά της ομάδας από επιχειρηματικό όμιλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» υπήρξε η φημολογία πως η ομάδα του Λονδίνου αναμένεται να περάσει στην ιδιοκτησία ενός αμερικανικού επενδυτικού σχήματος, στο οποίο ηγείται ο επιχειρηματίας της πληροφορικής, Μπρούκλιν Ερικ.

Αυτός ο επενδυτικός όμιλος, που διαχειρίζεται κεφάλαια πάνω από 50 δισ. δολάρια, πρόσφερε 4.5 δισ. λίρες (!) για ν' αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, αγοράζοντας το 87% των μετοχών, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική.

Αυτές οι μετοχές είναι στην κατοχή της αγγλικής εταιρίας ENIC Group, γνωστή στην Ελλάδα από την ιδιοκτησία της ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του '90. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ENIC απάντησε αρνητικά στην πρόταση των Αμερικανών.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, Τσάρλι Λιούις, έχει αποφασίσει να μην πουλήσει τις μετοχές του και να παραμείνει το αφεντικό της Τότεναμ και μάλιστα αποφάσισε να δώσει επιπλέον 100 εκατ. λίρες στο μεταγραφικό μπάτζετ, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρόστερ της ομάδας στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ικανοποιώντας όλες τις εισηγήσεις του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

