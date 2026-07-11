Γιαμάλ: «Αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβίσει τη Γαλλία είμαστε εμείς»

Ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε για την τιτανομαχία της Ισπανίας με την Γαλλία στα ημιτελικά του Mundial, τονίζοντας ότι η «Φούρια Ρόχα» είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να φοβίσει τους «τρικολόρ».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Προκριθήκαμε στα ημιτελικά και συνεχίζουμε... Είμαι συνεχώς καλά κλεισμένος κατά τη διάρκεια των αγώνων, με πολλούς ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας να πέφτουν πάνω μου. Όμως, πάντα υπάρχει κάποιος άλλος ελεύθερος, όπως συνέβη και στο πρώτο μας γκολ.

Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβίσει τη Γαλλία, είμαστε εμείς. Μην ξεχνάτε ότι τους έχουμε νικήσει δύο συνεχόμενες φορές. Είμαστε δύο σπουδαίες ομάδες, για εμένα οι δύο καλύτερες, αλλά δεν έχουμε κανέναν φόβο».

