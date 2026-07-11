O Ουεμπανιάμα υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Σπερς!

Ο Γάλλος σέντερ δέσμευσε το μέλλον του με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, βάζοντας την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές στα 252 εκατ. δολάρια!

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, μάλιστα επέλεξε να υπογράψει άμεσα το συμβόλαιο του και να μην περιμένει έναν ακόμη χρόνο, όπου θα είχε τη δυνατότητα να υπογράψει supermax συμβόλαιο, που θα του απέφερε συνολικά 303 εκατ. δολάρια.

Ο νεαρός σέντερ με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να κάνει «ψαλίδι» στις απολαβές τους, προκειμένου οι Σπερς να διατηρήσουν την ευελιξία τους, ώστε να «χτίσουν» μια πρωταθληματική ομάδα γύρω από τον Ουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σέντερ, άλλωστε στην μόλις τρίτη χρονιά του στο NBA έφτασε μέχρι τους τελικούς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ διεκδίκησε με αξιώσει το βραβείο του MVP, παίρνοντας αυτό του αμυντικού της χρονιάς.