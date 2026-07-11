O Ουεμπανιάμα υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Σπερς!

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, μάλιστα επέλεξε να υπογράψει άμεσα το συμβόλαιο του και να μην περιμένει έναν ακόμη χρόνο, όπου θα είχε τη δυνατότητα να υπογράψει supermax συμβόλαιο, που θα του απέφερε συνολικά 303 εκατ. δολάρια.
Ο νεαρός σέντερ με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να κάνει «ψαλίδι» στις απολαβές τους, προκειμένου οι Σπερς να διατηρήσουν την ευελιξία τους, ώστε να «χτίσουν» μια πρωταθληματική ομάδα γύρω από τον Ουεμπανιάμα.
Ο Γάλλος σέντερ, άλλωστε στην μόλις τρίτη χρονιά του στο NBA έφτασε μέχρι τους τελικούς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ διεκδίκησε με αξιώσει το βραβείο του MVP, παίρνοντας αυτό του αμυντικού της χρονιάς.
Wembanyama decided on the 25% maximum instead of the 30% supermax escalators to $303M, after he and the Spurs went through multiple frameworks. A major decision for the All-NBA star and Defensive Player of the Year entering his fourth season.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2026
San Antonio worked in close… https://t.co/CaPIeGtiZ4