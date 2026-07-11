Ένας Όσμαν αλλάζει τα πάντα: Πρώτο φαβορί πλέον ο ΠΑΟΚ για το Eurocup!

Η εντυπωσιακή κίνηση του ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν, φέρνει αλλαγή δεδομένων στην στοιχηματικές εταιρείες αναφορικά με το φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup.

Ο Δικέφαλος τινάσσει την μπάνκα για τον Τούρκο φόργουορντ, προκαλώντας σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η μεταγραφική «βόμβα» που πυροδοτεί ο ΠΑΟΚ, τον φέρνει στην pole position σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την κατάκτηση του Eurocup.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την είδηση για την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν, η απόδοση του ΠΑΟΚ για κατάκτηση του Eurocup έπεσε στο 4.00, φέρνοντας τον Δικέφαλο στη θέση του φαβορί.

Ακολουθεί ο Άρης με 5.00, η Μπαχτσεσεχίρ με 4.00, με την τουρκική ομάδα να είναι εκ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στην φάση των ομίλων, ενώ απόδοση 7.00 δίνουν στην Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Από εκεί και πέρα λίγο πιο... μακριά βρίσκονται η Τουρκ Τέλεκομ και η Νάπολι, με τις στοιχηματικές να δίνουν στις δύο ομάδες απόδοση 11.00, για να κατακτήσουν το Eurocup.