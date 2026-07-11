Τεντόγλου: «Αυτή τη σεζόν περιμένω να πλησιάσω τα 8,70μ. και πιστεύω ότι θα το πετύχω»

Ο Μίλτος Τεντόγλου μετά την εκπληκτική του εμφάνιση στο Diamond League του Μονακό, τόνισε ότι στόχος του είναι να πλησιάσει τα 8.70 μέτρα σε άλμα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν κάνεις άλμα στα 8,50 μ. και μετά στα 8,60 μ., αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε εξαιρετική κατάσταση και, για να είμαι ειλικρινής, ήθελα κάτι λίγο καλύτερο.

Αν είδατε το τελευταίο μου άλμα, πιστεύω ότι υπήρχε περιθώριο για μια μικρή βελτίωση. Μόλις ολοκλήρωσα το άλμα, άγγιξα αμέσως το κεφάλι μου, γιατί ένιωσα ότι είχα κάνει ένα μικρό λάθος.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένας πολύ καλός αγώνας, μια φυσιολογική εμφάνιση. Το ρεκόρ του μίτινγκ που ανήκε στον Ιβάν Πεντρόσο είναι το σημαντικότερο για μένα σήμερα.

Πριν από αυτή τη σεζόν, άλλαξα τρία πράγματα: άλλαξα τα καρφιά μου και τώρα αγωνίζομαι ξανά με καρφιά μεσαίων αποστάσεων. Είχα πόνους όταν χρησιμοποιούσα τα πιο σκληρά, οπότε χρειαζόμουν τα πιο μαλακά.

Επίσης, άλλαξα σημαντικά τη φορά μου από την περσινή κλειστή σεζόν, μετακινώντας την κατά 1,5 μέτρο. Και, το σημαντικότερο, είμαι υγιής και νιώθω καλά. Πέρυσι δεν ήμουν υγιής και δεν μπορούσα να αποδώσω όπως ήθελα.

Αυτή τη σεζόν περιμένω να πλησιάσω τα 8,70 μέτρα και πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω, γιατί έχω μπροστά μου πολλούς καλούς αγώνες»