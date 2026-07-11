Χαμόγελα στους Μπουλς για το μυθικό ντεμπούτο του Ουίλσον στο Summer League

Στην αναμέτρηση των «Ταύρων», με τους Μέμφις Γκρίζλις μπορεί το Σικάγο να ηττήθηκε με το οριακό 97-96, όμως ο 19χρονος φόργουορντ έκλεψε την παράσταση με την μυθική του εμφάνιση.
Ο Ουίλσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής, ενθουσιάζοντας τους ανθρώπους των Μπουλς με την εμφάνισή του.
Όσον αφορά το Νο3 του draft, Κάμερον Μπούζερ, ο 18χρονου φόργουορντ των Γκρίζλις, πραγματοποίησε επίσης καλή εμφάνιση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής.