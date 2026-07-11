Χαμόγελα στους Μπουλς για το μυθικό ντεμπούτο του Ουίλσον στο Summer League

Μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον άφησε η τέταρτη επιλογή του φετινού draft, Κέιλεμπ Ουίλσον, που εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του με τους Σικάγο Μπουλς στο Summer League.

Στην αναμέτρηση των «Ταύρων», με τους Μέμφις Γκρίζλις μπορεί το Σικάγο να ηττήθηκε με το οριακό 97-96, όμως ο 19χρονος φόργουορντ έκλεψε την παράσταση με την μυθική του εμφάνιση.

Ο Ουίλσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 35 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής, ενθουσιάζοντας τους ανθρώπους των Μπουλς με την εμφάνισή του.

Όσον αφορά το Νο3 του draft, Κάμερον Μπούζερ, ο 18χρονου φόργουορντ των Γκρίζλις, πραγματοποίησε επίσης καλή εμφάνιση έχοντας 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27 λεπτά συμμετοχής.