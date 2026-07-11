Η Ίντερ εξετάζει προτάσεις για την πώληση του Παβάρ

Ο Γάλλος μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Κρίστιαν Κίβου και οι ιθύνοντες της Ίντερ εξετάζουν προτάσεις για την παραχώρηση του.

Ο Μπεντζαμέν Παβάρ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Μαρσέιγ με την μορφή του δανεισμού από την Ίντερ, ωστόσο η γαλλική ομάδα δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του.

Έτσι, ο έμπειρος μπακ επέστρεψε στους «νερατζούρι», με την Ίντερ ωστόσο να ψάχνει ομάδα για την παραχώρησή του αφού δεν υπολογίζεται από τον προπονητή των Ιταλών, Κρίστιαν Κίβου.

Για τον Παβάρ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, με την Μπεσίκτας, την Φενέρμπαχτσε και την Ντόρτμουντ να έχουν καταθέσει προτάσεις στην Ίντερ για την απόκτηση του 30χρονου αμυντικού.

Οι ιθύνοντες των «νερατζούρι» εξετάζουν τις προτάσεις που έχουν στα χέρια τους και σύντομα θα πάρουν την απόφασή τους σε συνεννόηση με τον Παβάρ για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.