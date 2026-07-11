H Γιουνάιτεντ έβαλε στο μεταγραφικό στόχαστρο τον Ορλάντο Χιλ

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θέλουν να αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην θέση του τερματοφύλακα, στοχεύοντας στον 26χρονο Παραγουανό πορτιέρε που ξεχώρισε με την παρουσία του στο Mundial.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Manchester Evening» οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν σχηματίσει θετική άποψη για τον Ορλάντο Χιλ και ετοιμάζονται να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», μάλιστα μπορούν να αποκτήσουν τον 26χρονο τερματοφύλακα σε τιμή ευκαιρίας, αφού στο συμβόλαιο του Χιλ με την Σαν Λορέντζο προβλέπεται ρήτρα αγοράς ύψους 5.2 εκατ. λιρών!

Ο 26χρονος τερματοφύλακας άφησε άριστες εντυπώσεις στο Mundial, αφού κατέγραψε 5 συμμετοχές, δεχόμενος έξι γκολ, ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε δύο περιπτώσεις.