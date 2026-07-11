Marfin: «Βαριές» εξελίξεις 16 χρόνια μετά - Συγκλονίζουν οι επιζώντες, οι διακοπές που οδήγησαν σε συλλήψεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού του υποκαταστήματος της Marfin Bank στην οδό Σταδίου, που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης και στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους.

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 ετών, ενώ στο κάδρο των κατηγοριών βρίσκεται και μια γυναίκα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και, αφού παρουσιάστηκαν στη δικαστική λειτουργό, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Τρίτης.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στους τρεις κατηγορούμενους

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε από μια αθόρυβη, πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε για περίπου ενάμιση χρόνο ειδική ομάδα του «Ελληνικού FBI», επανεξετάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από την ημέρα της επίθεσης.

Το καθοριστικό στοιχείο προέκυψε από ένα ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (δίσκο) που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι συγγενή ενός καταδικασμένου ατόμου για τρομοκρατία. Στα αρχεία αυτά υπήρχαν εικόνες από τα επεισόδια της 5ης Μαΐου 2010, στις οποίες αποτυπώνονταν οι κατηγορούμενοι.

Καθώς οι δράστες φορούσαν κουκούλες, οι Αρχές αξιοποίησαν σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους, «ανοίγοντας» την έρευνα στην ανάλυση σωματοδομής και ρουχισμού:

Οι ερευνητές συνέδεσαν τα νέα ευρήματα με παλαιότερες δικογραφίες και υποθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, στενεύοντας τον κύκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκριτική ανάλυση έδειξε ότι ένας εκ των 42χρονων απεικονιζόταν σε προσωπικές φωτογραφίες από διακοπές να φορά τα ίδια ακριβώς ρούχα και να κρατά το ίδιο σακίδιο με αυτά που εμφάνιζαν οι εικόνες από την επίθεση στη Marfin.

Όσον αφορά την τρίτη κατηγορούμενη, πρόκειται για μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια φέρεται να είχε διαφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, όπου ζούσε κρατώντας χαμηλό προφίλ, και οι ελληνικές Αρχές αναμένεται να κινήσουν τις διεθνείς διαδικασίες για τον εντοπισμό της.

«Δεν ζητώ δικαίωση, αλλά ηθική τακτοποίηση»

Στην είδηση της νέας έρευνας αντέδρασε η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της Marfin, η οποία μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN εξέφρασε την ταραχή της, δηλώνοντας ότι αδυνατεί να διαχειριστεί μια καθυστέρηση τόσων ετών.

«Πώς είναι δυνατόν στο κέντρο της Αθήνας... να μην έχει βρεθεί η ροή του εγκλήματος τόσα χρόνια;» αναρωτιέται, θέτοντας το ερώτημα «γιατί τώρα;», δεδομένου ότι στο σημείο υπάρχουν παντού κάμερες και οι περισσότερες υποθέσεις εξιχνιάζονται σε μέρες ή μήνες.

Η κ. Καραγιάννη υπογράμμισε ότι ο όρος «δικαίωση» είναι ανεπαρκής, καθώς «ο θάνατος είναι μη αναστρέψιμος» για τους τρεις νεαρούς συναδέλφους της που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στη δουλειά τους, ενώ συμπλήρωσε ότι οι επιζώντες και οι οικογένειες φέρουν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Επιθυμεί μεν να βρεθούν και να φυλακιστούν οι πραγματικοί ένοχοι, ωστόσο δηλώνει καχύποπτη και επιφυλακτική: «Κρατώ μικρό καλάθι», κατέληξε, τονίζοντας πως η πολιτεία χρωστάει απαντήσεις εδώ και 16 χρόνια, ενώ εξέφρασε τον θυμό της για το ενδεχόμενο η τραγωδία αυτή να γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης.

Πηγή: Ethnos.gr