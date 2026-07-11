«Η Μπαρτσελόνα περιμένει τον Σέκουλιτς»

Η διάδοχη κατάσταση για την μετα - Πασκουάλ εποχή στη Μπαρτσελόνα φαίνεται πως βρέθηκε στο πρόσωπο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Η Μπαρτσελόνα καλείται να διαχειριστεί ένα... βουνό προβλημάτων και απρόοπτων εξελίξεων το φετινό καλοκαίρι. Για να το κάνει αυτό, όμως, θα πρέπει πρώτα να λύσει το θέμα του πρώτου προπονητή.

Οι Καταλανοί βγήκαν στην αγορά μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ και βρήκαν αρκετές κλειστές πόρτες. Το όνομα του head coach της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι, ήρθε στην επιφάνεια για τους «μπλαουγκράνα», αλλά η περίπτωση του Ιταλού τεχνικού δεν προχώρησε.

Έτσι, η «Μπάρτσα» φαίνεται πως έχει ρίξει όλο το focus της στην περίπτωση του κόουτς Σέκουλιτς. Για την ακρίβεια, η καταλανική "Sport" γράφει πως η ομάδα της Βαρκελώνης περιμένει το οριστικό deal με τον προπονητή της εθνικής Σλοβενίας, για να προχωρήσει με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της.

Ο Σέκουλιτς ξεκίνησε την περσινή σεζόν στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και την ολοκλήρωσε στη Ντουμπάι, αντικαθιστώντας τον κόουτς Γκόλεματς. Από το 2020 είναι πρώτος προπονητής στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς και όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται να αναλάβει το πιο δύσκολο έργο της καριέρας του μέχρι στιγμής.