Παναθηναϊκός: «Αποκαλυπτήρια» στη Λεωφόρο κόντρα στην Γκρασχόπερς

Πρώτο εν Ελλάδι φιλικό τεστ για τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται την Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο (21:00, ΣΚΑΪ).

Το τρίτο φιλικό παιχνίδι της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους και πρώτο εντός συνόρων δίνουν οι Πράσινοι το βράδυ του Σαββάτου (21:00), μπροστά στο κοινό τους.

Μπροστά σε τουλάχιστον 10.000 φίλους τους, θα γίνουν τα... αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού του Γιάκομπ Νίστροουπ, ο οποίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής και μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία πριν τα πρώτα επίσημα ματς της σεζόν, κόντρα στην Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Η Γκρασχόπερς κέρδισε μέσω αγώνων μπαράζ πέρυσι την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του ελβετικού πρωταθλήματος, ενώ οι επίσημες υποχρεώσεις της ξεκινούν σε δύο εβδομάδες.

Μοναδικός απών για τον Δανό τεχνικό είναι ο Φακούντο Πελίστρι που μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα. Στην αποστολή του Τριφυλλιού βρίσκονται οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.