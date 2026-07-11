Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Σαλάχ αποθαρρύνουν τους Σαουδάραβες

Ο Μο Σαλάχ παραμένει ελεύθερος, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από την Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, για τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ζητάει ένα μυθικό συμβόλαιο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις του έμπειρου ποδοσφαιριστή έχουν αποθαρρύνει τους Σαουδάραβες, που εμφανίζονται διστακτικοί στο να καταθέσουν επίσημη πρόταση.

Ο Σαλάχ, πάντως δεν βιάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία, προκειμένου να βρει τη νέα του ομάδα.