Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Σαλάχ αποθαρρύνουν τους Σαουδάραβες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, για τον Αιγύπτιο μεσοεπιθετικό υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ζητάει ένα μυθικό συμβόλαιο.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις του έμπειρου ποδοσφαιριστή έχουν αποθαρρύνει τους Σαουδάραβες, που εμφανίζονται διστακτικοί στο να καταθέσουν επίσημη πρόταση.
Ο Σαλάχ, πάντως δεν βιάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία, προκειμένου να βρει τη νέα του ομάδα.