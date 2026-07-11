Ο Ντε Λα Φουέντε παραμένει αήττητος στον πάγκο της Ισπανίας σε Euro και Mundial!

O Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την «Φούρια Ρόχα» στα ημιτελικά του Mundial, με τον 65χρονο προπονητή να καταγράφει μια ξεχωριστή επίδοση.

Πριν δύο χρόνια ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Euro και πλέον διεκδικεί και την κορυφή του κόσμου, με τον Ντε Λα Φουέντε να παραμένει αήττητος στον πάγκο των Ισπανών.

Ο έμπειρος προπονητής σε 13 αγώνες σε Euro και Mundial μετράει στον πάγκο της «Φούρια Ρόχα», 12 νίκες και μόλις μια ισοπαλία, γράφοντας ιστορία με την επίδοσή του ως προπονητής της Ισπανίας.