Ο Ντε Λα Φουέντε παραμένει αήττητος στον πάγκο της Ισπανίας σε Euro και Mundial!

Πριν δύο χρόνια ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Euro και πλέον διεκδικεί και την κορυφή του κόσμου, με τον Ντε Λα Φουέντε να παραμένει αήττητος στον πάγκο των Ισπανών.
Ο έμπειρος προπονητής σε 13 αγώνες σε Euro και Mundial μετράει στον πάγκο της «Φούρια Ρόχα», 12 νίκες και μόλις μια ισοπαλία, γράφοντας ιστορία με την επίδοσή του ως προπονητής της Ισπανίας.
13 - Luis de la Fuente has now managed more games across the FIFA World Cup and UEFA European Championship without ever losing than any other manager (W12 D1).— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026
Unsurpassed. pic.twitter.com/8r4qnL2R12