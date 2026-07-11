Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο: Συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση

Πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τα ξημερώματα, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν νέα πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, με την ουκρανική πρωτεύουσα να μπαίνει ξανά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στο σημείο, οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν προτού προλάβουν να ενεργοποιηθούν οι σειρήνες του αεροπορικού συναγερμού, οι οποίες τελικά ήχησαν αρκετά λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των τοπικών αρχών, η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, προχώρησε σε επείγουσα ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν άμεσα ασφαλή καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός, καθώς ο κίνδυνος για νέα πλήγματα παραμένει υψηλός.

Πηγή: newsbomb.gr