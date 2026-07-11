ΠΑΟΚ: Παίζει με Τβέντε, επιστρέφει και «κοιτάει» Ευρώπη

Τελευταίο «τεστ» στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε (11/7 17:00 ώρα Ελλάδος).

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Μετά από 13 μέρες παραμονής στη χώρα της Τουλίπας, οι ασπρόμαυροι μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη. Πριν όμως βρεθούν στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ και κάνουν check-in για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», είναι προγραμματισμένο το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Τβέντε.

Ένα φιλικό που θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, με τον Αλέσιο Λίσι να δοκιμάζει σχήματα και πρόσωπα ενόψει της 23ης Ιουλίου, όταν και θα γίνει η σέντρα στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Ο Δικέφαλος δεν υπολογίζει τους Γιάννη Σαρρή, Φιόντορ Τσάλοβ, Σουαλιό Μεϊτέ, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, που παραμένουν στα «πιτς».

Στην τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζαλτμπόμελ και στο προπονητικό κέντρο NIVO Sparta, ο Ιταλός τεχνικός δεν προχώρησε σε δοκιμές ενόψει του φιλικού, έχοντας σαν ερωτηματικά τους Χατσίδη-Κωττά, οι οποίοι προφυλάχθηκαν λόγω αποφόρτισης.

Το ασπρόμαυρο πρόγραμμα «λέει» πως μετά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη υπάρχει διήμερο ρεπό για τους παίκτες του Δικεφάλου, οι οποίοι θα επανέλθουν στη Νέα Μεσημβρία το πρωί της Τετάρτης (15/7).

Tο SDNA θα βρίσκεται και στο τελευταίο φιλικό του Δικεφάλου και θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση αλλά και όλο το ρεπορτάζ πριν αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι μεταδίδεται αποκλειστικά από την υβριδική τηλεόραση του OPEN.