Γιατί «φούντωσαν» ξανά τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο- Πότε θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις

Αναζωπυρώθηκαν τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο, αν και η κυβέρνηση θέλει να βάλει φρένο στη σχετική συζήτηση. Το γεγονός πως οι «γαλάζιοι» έχουν ανεβάσει ταχύτητα - με ένα μπαράζ περιοδειών να είναι σε εξέλιξη και τα ψηφοδέλτια να κλείνουν- επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών.

Να σημειωθεί εδώ πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία σειρά δημόσιων τοποθετήσεων επαναλαμβάνει πως εκλογές θα γίνουν το 2027. Βέβαια μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν προαναγγέλλεται και από την αντιπολίτευση θέλουν να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που επιχειρηθεί ένας αιφνιδιασμός.

Τα σχετικά σενάρια συντηρούνται και από το γεγονός πως οι «γαλάζιοι» θέλουν να κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες εν μέσω θέρους. Για παράδειγμα η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου ενώ μέχρι τότε μια σειρά νομοσχεδίων θα έχουν περάσει από τη Βουλή.

Όσοι υποστηρίζουν την προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο - για παράδειγμα στις 27 Σεπτεμβρίου - θεωρούν πως το κυβερνών κόμμα θα μπορούσε να πάει στις κάλπες με ένα θετικό αφήγημα λόγω ΔΕΘ. Το φετινό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει το περσινό (που ήταν σχεδόν 1.8 δισεκατομμύρια), με έμφαση να δίνεται στις μειώσεις φόρων και στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Μάλιστα όσοι καλοβλέπουν μια φθινοπωρινή αναμέτρηση σημειώνουν πως ελλοχεύει ο κίνδυνος ο χειμώνας να είναι δύσκολος για τα νοικοκυριά εξαιτίας της πορείας των τιμών. Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς γεωπολιτικής αστάθειας - όπως φαίνεται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - δεν μπορεί να γίνουν εύκολα προβλέψεις για το πως θα κυλήσει η κατάσταση στο ενεργειακό πεδίο και όχι μόνο. Επομένως εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει το «παράθυρο» του φθινοπώρου και να αποφύγει το ρίσκο ενός ζόρικου - ως προς την πορεία των τιμών - χειμώνα.

Τέλος ένα ακόμα επιχείρημα όσων υποστηρίζουν μια φθινοπωρινή αναμέτρηση είναι πως δεν θα δοθεί χρόνος στα νέα κόμματα να οργανωθούν περαιτέρω και παράλληλα θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να ανοίξει τα χαρτιά του νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς. Να σημειωθεί εδώ πως στην κυβέρνηση διαβάζουν με προσοχή τα δημοσκοπικά ευρήματα και στην εκτίμηση ψήφου τα «γαλάζια» ποσοστά είναι κοντά στο ψυχολογικό όριο του 30%. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός, καθώς τα ποσοστά αυτά δεν αρκούν για την αυτοδυναμία και επομένως όλα θα κριθούν από το αν θα υπάρξει αύξηση της συσπείρωσης.

Πάντως στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχουν κι αυτοί που επιμένουν πως οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 2027. Οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου - που δεν είναι λίγοι - λένε πως με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα δείξει πως τηρεί τις υποσχέσεις της.

Παράλληλα όσοι τάσσονται υπέρ μιας ανοιξιάτικης αναμέτρησης, τονίζουν πως θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να τρέξουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και να δουν οι πολίτες ζεστό χρήμα στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Και σημειώνουν πως η κυβέρνηση μπορεί να πάει στις κάλπες προτάσσοντας τη σημασία της σταθερότητας και επενδύοντας σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία.

Οι τελικές αποφάσεις βέβαια θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό και στο τέλος Αυγούστου ή το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ θα έχει οριστικά ξεκαθαρίσει το τοπίο. Άλλωστε είναι δεδομένο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί ερώτηση στην παραδοσιακή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη και επομένως αν κλείσει τη συζήτηση δεν θα υπάρχουν περιθώρια για έναν αιφνιδιασμό.

Μέτρα μήνα - μήνα

Με την πορεία των νοικοκυριών να αποτελεί τον βασικό πονοκέφαλο των νοικοκυριών, σε ένα μπαράζ συσκέψεων κλειδώνει σταδιακά το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Μέχρι τότε στόχος είναι να υπάρχουν επιμέρους παρεμβάσεις και οι ανακοινώσεις γίνονται μήνα - μήνα.

Μιλώντας χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «η κυβέρνηση σε συννενόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών/ λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου».

Να σημειωθεί εδώ πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει παρεμβάσεις, που κοιτάνε προς συγκεκριμένες ομάδες. Για παράδειγμα μια ευνοϊκή ρύθμιση που ανακοινώθηκε είναι η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας.

Παράλληλα πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ, με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου. Στόχος είναι οι μειώσεις να είναι το λιγότερο 5%, η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες.

Πηγή: Ethnos.gr