Αντεγέμι: Συμφώνησε με Μπαρτσελόνα, απομένει η έγκριση της Ντόρτμουντ!

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας σημαντικής μεταγραφής, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Καρίμ Αντεγέμι για τη μετακίνησή του στη Βαρκελώνη.

Ο Γερμανός εξτρέμ της Ντόρτμουντ έχει αποφασίσει να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν έχει πρόθεση να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον γερμανικό σύλλογο, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2027.

Πλέον, το επόμενο βήμα για τους «μπλαουγκράνα» είναι να φτάσουν σε συμφωνία με τη διοίκηση της Ντόρτμουντ, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και ο 24χρονος διεθνής να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης.

Ο Αντεγέμι αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ από το 2022 και η ταχύτητα, η τεχνική του κατάρτιση και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός έχουν κάνει τη Μπαρτσελόνα να τον θεωρεί ιδανική προσθήκη για την επιθετική της γραμμή.