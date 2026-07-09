Στην Μπάγερν Μονάχου ο Όστιν Ουάιλι

Η Μπάγερν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όστιν Ουάιλι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029.

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Όστιν Γουάιλι από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην EuroLeague.

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τον Ουάιλι να αναδεικνύεται την φετινή σεζόν στον κορυφαίο ριμπάουντερ του Eurocup, καθώς μάζευε 9.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ την φετινή σεζόν κατέγραψε 10.4 πόντους μέσο όρο με την φανέλα της Ισραηλινής ομάδας.