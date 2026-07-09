Στην Μπάγερν Μονάχου ο Όστιν Ουάιλι

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Όστιν Γουάιλι από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην EuroLeague.
Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τον Ουάιλι να αναδεικνύεται την φετινή σεζόν στον κορυφαίο ριμπάουντερ του Eurocup, καθώς μάζευε 9.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα
Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ενώ την φετινή σεζόν κατέγραψε 10.4 πόντους μέσο όρο με την φανέλα της Ισραηλινής ομάδας.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐀𝐔𝐒𝐓𝐈𝐍 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 9, 2026
We have signed US center @__Austinwiley50 through 2029: https://t.co/LfPp45LjXq
𝐅𝐂𝐁𝐁 | 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 pic.twitter.com/i8XcOIGPgY