«Πολύ προχωρημένες συζητήσεις του Ολυμπιακού για Στάνιτς»

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν στη Βουλγαρία.

Την τελική του προσπάθεια για να αποκτήσει τον Πέταρ Στάνιτς κάνει ο Ολυμπιακός και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μετόντι Σουμάνοφ, το ντιλ είναι πολύ κοντά να συμβεί. Οπως αναφέρει, οι διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με τη Λουντογκόρετς είναι πολύ προχωρημένες και η συμφωνία για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό αναμένεται να κλείσει στα 9 εκατ. ευρώ.

«Η Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς για τη μεταγραφή του Σέρβου διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEL την περασμένη σεζόν. Φερόμενο ποσό μεταγραφής: 9 εκατομμύρια ευρώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μετόντι Σουμάνοφ.

