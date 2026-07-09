«Πολύ προχωρημένες συζητήσεις του Ολυμπιακού για Στάνιτς»

Την τελική του προσπάθεια για να αποκτήσει τον Πέταρ Στάνιτς κάνει ο Ολυμπιακός και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μετόντι Σουμάνοφ, το ντιλ είναι πολύ κοντά να συμβεί. Οπως αναφέρει, οι διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με τη Λουντογκόρετς είναι πολύ προχωρημένες και η συμφωνία για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό αναμένεται να κλείσει στα 9 εκατ. ευρώ.
«Η Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς για τη μεταγραφή του Σέρβου διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEL την περασμένη σεζόν. Φερόμενο ποσό μεταγραφής: 9 εκατομμύρια ευρώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μετόντι Σουμάνοφ.
Olympiacos are reportedly in very advanced talks with Ludogorets over the transfer of Serbia international Petar Stanic who finished as UEL top scorer last season. Alleged fee: €9m pic.twitter.com/8CXIVEHDJW— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) July 9, 2026