Ορλάντο Σίτι: Ντεμπούτο με γκολ ο Γκριεζμάν (vid)

Έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της καριέρας του Αντουάν Γκριεζμάν στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία συμφώνησε με την Ορλάντο Σίτι, για την (δωρεάν) παραχώρηση του διάσημου Γάλλου επιθετικού.

Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του βετεράνου σταρ, ο οποίος έφθασε την Κυριακή στην πόλη και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο από δεκάδες φίλους της ομάδας.

Ο 35χρονος διεθνής επιθετικός αποχαιρέτησε την Ατλέτικο, με την οποία είχε 500 συμμετοχές και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του MLS. Ο Γάλλος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, που είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Ατλέτικο με 212 γκολ, έκανε την πρώτη εμφάνιση του με τη φανέλα της νέας του ομάδας και τη συνόδεψε μάλιστα και με το πρώτο γκολ στη νίκη με 6-0 στο φιλικό ματς της Σίτι με την Τάμπα Μπέι.