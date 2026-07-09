Συνάντηση Παρθενόπουλου με Μποντιρόγκα και Μπουένο

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συναντήθηκε και είχε εκτενείς συζητήσεις με τους επικεφαλής της Ευρωλίγκας.

«Πράσινη» εκπροσώπηση στην συνέλευση της Euroleague. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Βασίλης Παρθενόπουλος βρέθηκε στην Βαρκελώνη δίνοντας το παρών στη Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA), εκπροσωπώντας τους «πράσινους».

Στην συνέλευση συμμετείχαν συνολικά 52 ομάδες από τους συμμετέχοντες συλλόγους της Euroleague, εννέα επαγγελματικά εγχώρια πρωταθλήματα και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συναντήθηκε με την ηγεσία της διοργανώτριας αρχής και είχε εκτενείς συζητήσεις με τους επικεφαλής της Ευρωλίγκας, τον πρόεδρο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον CEO Τσους Μπουένο.