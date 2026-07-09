Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Κουμουνδούρου και το «ή ταν ή επι τας» του Πολάκη

Το «ή ταν ή επί τας» του Παύλου Πολάκη κάθε άλλο παρά τυχαία ειπώθηκε και αυτό το επισημαίνουν σε συζητήσεις τους τα πιο έμπειρα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο εσωτερικό του κόμματος εδραιώνεται η εκτίμηση ότι ο βουλευτής Χανίων έχει λάβει την οριστική απόφαση για μια μετωπική και άγρια σύγκρουση, όχι απλά με τον Σωκράτη Φάμελλο και τους ιεροκήρυκες της αυτοδιάλυσης του κόμματος, αλλά με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και το σύστημά του.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται η πεποίθηση ότι επιχειρείται καθολικός έλεγχος των κομματικών μηχανισμών μέσω του Σωκράτη Φάμελλου.

Η στρατηγική αυτή επιλογή του Παύλου οδηγεί σε ακραία πόλωση, αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα της εσωκομματικής γεωγραφίας και προμηνύοντας βαθιές ανακατατάξεις στην Κουμουνδούρου.

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