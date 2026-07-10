Iσπανικά σενάρια για ΠΑΟΚ και Κάρλος Ντομίνγκες (pic)

Οι Ισπανοί κάνουν λόγο περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον στόπερ της Θέλτα.

Για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ προς το πρόσωπο του Κάρλος Ντομίνγκες κάνουν λόγο ισπανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Θέλτα, ο οποίος όπως τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ, δέχθηκε κρούση και από την Αλαβές, όμως επιθυμία του είναι να παραμείνει στο Βίγκο και να διεκδικήσει θέση βασικού ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Κάρλος Ντομίνγκες αποτελεί προϊόν των τμημάτων υποδομής της Θέλτα, έχοντας περάσει από όλα τα κλιμάκια της ακαδημίας πριν ενταχθεί επίσημα στην πρώτη ομάδα τον Ιανουάριο του 2023.

Κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο 25χρονος αμυντικός κατέγραψε 13 συμμετοχές σε επίσημες διοργανώσεις.