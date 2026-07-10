Ανανέωσε με την Αρμάνι ο Ντιόπ (pic)

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε πως ο Ουσμάν Ντιόπ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο.

Η Αρμάνι Μιλάνο με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως ο Ουσμάν Ντιόπ θα συνεχίσει την καριέρα του στον σύλλογο, καθώς υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο.

«Η παραμονή μου στην Αρμάνι ήταν αυτό που ήθελα και πάντα επιθυμούσα. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και έτοιμος να δώσω ό,τι έχω για να συνεχίσω να γράφω τη λαμπρή ιστορία αυτού του συλλόγου» ανέφερε ο παίκτης στις δηλώσεις του μετά την υπογραφή του.

Ο Ντιόπ αποκτήθηκε από την ιταλική ομάδα το 2024 από την Σάσαρι και στις δύο πρώτες του σεζόν κατέκτησε δύο φορές το Super Cup και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο το 2026.

Φέτος στην Euroleague αγωνίστηκε σε μόλις 2 αγώνες και σε 6,5 λεπτά στο παρκέ είχε 1 πόντο, 1 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ. Στην regular season του ιταλικού πρωταθλήματος σε 14 ματς και 11,1 λεπτά μέτρησε 4,1 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 0,6 ριμπάουντ, ενώ στα play-offs (11 αναμετρήσεις και 13,5 λεπτά συμμετοχής) προσέφερε 7,5 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ.