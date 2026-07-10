Παραγουάη: Έκαψαν ομοίωμα του Μπαπέ σε παραδοσιακό φεστιβάλ μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία (vid)

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Παραγουάης από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ένταση γύρω από τον Κιλιάν Μπαπέ φαίνεται πως δεν έχει κοπάσει. Σε παραδοσιακή γιορτή της χώρας, φίλαθλοι προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, καίγοντας ένα ομοίωμα του Γάλλου σταρ.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων στη φάση των «16» της διοργάνωσης είχε αφήσει έντονο απόηχο, κυρίως λόγω των αντιδράσεων που ακολούθησαν και όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι. Αφορμή αποτέλεσαν και οι δηλώσεις της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις λόγω του περιεχομένου τους.

Το περιστατικό που προκάλεσε νέα συζήτηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «San Juan», μιας από τις πιο γνωστές παραδοσιακές εκδηλώσεις της Παραγουάης. Ένας άνδρας, φορώντας φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας, κατασκεύασε ένα ομοίωμα με το όνομα του Εμπαπέ πάνω του, το κρέμασε από ένα δέντρο και στη συνέχεια το πυρπόλησε.

Η συγκεκριμένη πράξη συνδέεται με το έθιμο «Judas Kai», ένα τελετουργικό κατά το οποίο καίγεται συμβολικά ένα πρόσωπο που θεωρείται ανεπιθύμητο ή αντιδημοφιλές.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Μπαπέ βρίσκεται στο επίκεντρο παρόμοιων ενεργειών.

Το 2022, μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη Γαλλία και την Αργεντινή, ο Γάλλος επιθετικός είχε γίνει ξανά στόχος αντίστοιχης συμβολικής κίνησης από οπαδούς της «Αλμπισελέστε», οι οποίοι είχαν κάψει φέρετρο με το πρόσωπό του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους.

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