Ford Lease: Ο πιο συμφέρον τρόπος να αποκτήσεις το Ford που χρειάζεσαι (pics)

Τα προγράμματα της Ford Lease απευθύνονται σε όλους – ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις – καλύπτοντας ολόκληρη την γκάμα των επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Ford

Ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες, η Ford Lease, δίνει σε όλους την μοναδική δυνατότητα να επιλέξουν έναν σύγχρονο και οικονομικά πιο αποδοτικό τρόπο να απολαύσουν το μοντέλο Ford της αρεσκείας τους.

Τα προγράμματα της Ford Lease καλύπτουν το σύνολο της γκάμας των επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Ford απευθυνόμενα σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις, όπως ιδιώτες που αναζητούν άνεση και ηρεμία, ελεύθερους επαγγελματίες που ψάχνουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και την απόδοση, αλλά και μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαχειρίζονται τον στόλο τους με μέγιστη ευελιξία και αποδοτικότητα. Στόχος τους είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε χρήστη και η προσφορά των μέγιστων επιπέδων ευελιξίας και εξατομικευμένων επιλογών.

Σημαντικά οφέλη για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στην πράξη, η μακροχρόνια μίσθωση Ford Lease λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη λύση κινητικότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης ενός οχήματος Ford χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης μεγάλου αρχικού κεφαλαίου.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης διατηρεί τη ρευστότητά του και ταυτόχρονα ενισχύει τη χρηματοοικονομική του ευελιξία. Το μόνο που πληρώνει ο πελάτης είναι ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, που περιλαμβάνει τα πάντα – από την προγραμματισμένη συντήρηση στο Επίσημο Δίκτυο Επισκευαστών της Ford Motor Ελλάς, την μικτή ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας, έως την κάρτα καυσαερίων, την αντικατάσταση των ελαστικών κάθε 40.000 km, καθώς και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εφόσον χρειαστεί. Έτσι, το συνολικό κόστος χρήσης είναι απόλυτα προβλέψιμο και ελεγχόμενο, χωρίς εκπλήξεις ή κρυφές χρεώσεις.

Ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, η Ford Lease εξασφαλίζει σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, το μηνιαίο μίσθωμα αναγνωρίζεται ως λειτουργική δαπάνη, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφεται η ανησυχία για την μεταπωλητική αξία του οχήματος. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης του στόλου ανά 3 έως 5 χρόνια, εξασφαλίζοντας διαρκή πρόσβαση σε οχήματα της Ford με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Με ευκολία, ευελιξία και την εγγύηση του ονόματος Ford

Η διαδικασία απόκτησης ενός οχήματος Ford με τη Ford Lease πραγματοποιείται γρήγορα, εύκολα και με διαφάνεια, μέσα από το Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων της Ford Motor Ελλάς, όπου οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων της εταιρείας υποστηρίζουν τους πελάτες σε κάθε στάδιο, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Ενδεικτικά παραδείγματα μίσθωσης επιβατικών μοντέλων Ford

Ford Puma

Για τον σύγχρονο οδηγό που αναζητά ένα compact SUV με στυλ, κορυφαία ευελιξία και έξυπνες λύσεις – όπως το καινοτόμο MegaBox στον χώρο αποσκευών. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν σπορ οδική συμπεριφορά και υψηλή αποδοτικότητα. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €187.

Ford Kuga

Το οικογενειακό SUV που δεν κάνει συμβιβασμούς. Με κορυφαίους χώρους, άνεση και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, το Kuga αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο για ταξίδια και αποδράσεις. Είτε στην Plug-in Hybrid είτε στην Full Hybrid έκδοση, προσφέρει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ ισχύος και οικονομίας. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €290.

Ford Explorer & Ford Capri

Δύο εμβληματικές επιλογές για όσους είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση με στυλ και αυτοπεποίθηση. Το Explorer απευθύνεται στον «σύγχρονο εξερευνητή» που ζητά ένα επιβλητικό και περιπετειώδες SUV με μηδενικούς ρύπους. Το Capri επιστρέφει ως ένα σπορ ηλεκτρικό coupe-SUV για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν, συνδυάζοντας την κληρονομιά ενός θρύλου με την τεχνολογία του αύριο. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €340 για το Explorer και από €352 για το Capri.

Mustang Mach-E

Στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας, η Mustang Mach-E απευθύνεται στον οδηγό που δίνει προτεραιότητα στο συναίσθημα και τις επιδόσεις. Συνδυάζοντας το κύρος του ονόματος Mustang με την πολυτέλεια και την ηρεμία της ηλεκτροκίνησης, είναι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει δόσεις αδρεναλίνης σε κάθε διαδρομή και ταυτόχρονα την αιχμή της τεχνολογίας. Αποκτήστε τη με μηνιαίο μίσθωμα από €424.

Ενδεικτικά παραδείγματα μίσθωσης επαγγελματικών μοντέλων Ford

Puma Gen-E Van

Η νέα ηλεκτρική λύση για κάθε επαγγελματία. Συνδυάζει την ευελιξία, την άνεση και τον οδηγικό χαρακτήρα ενός επιβατικού αυτοκινήτου με την πρακτικότητα ενός επαγγελματικού οχήματος. Σχεδιασμένο για τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέρει πρακτικότητα, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία οδηγική εμπειρία Ford. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €329.

Transit Courier

Ένα επαγγελματικό όχημα με compact διαστάσεις που προσφέρει μεγάλη παραγωγικότητα. Πλήρως επανασχεδιασμένο με βελτιωμένο χώρο φόρτωσης, ασφάλεια και συνδεσιμότητα προηγμένης τεχνολογίας. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €265.

Transit Connect

Το πρακτικό και αποδοτικό Van που κάνει τη διαφορά προσφέροντας υψηλές δυνατότητες μεταφοράς φορτίου αλλά και προηγμένες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μια premium εμπειρία οδήγησης. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €305.

Transit Custom

Το επαγγελματικό όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Δοκιμασμένο και ανθεκτικό, το Transit Custom είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης που εμπιστεύονται εκατομμύρια επαγγελματίες παγκοσμίως. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €353.

Transit Van

Πιστό στις ρίζες του, με ιστορία που ξεπερνά τα 60 χρόνια, κάνει κάθε δύσκολη δουλειά να μοιάζει εύκολη. Είναι το πιο ανθεκτικό, το πιο συνδεδεμένο, και το πιο ικανό Transit που κατασκευάστηκε ποτέ. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €486.

Ranger

H τελευταία γενιά του Ford Ranger είναι η πιο εντυπωσιακή, με αυξημένες δυνατότητες, νέα συναρπαστικά σχεδιαστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικα. Διαθέσιμο για πρώτη φορά και ως Plug-in υβριδικό, το pick-up όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη έγινε τώρα ακόμα καλύτερο. Αποκτήστε το με μηνιαίο μίσθωμα από €378.