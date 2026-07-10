Πρόεδρος ρουμανικής Ομοσπονδίας: «Το FIBA Masters Open είναι ένα παράδειγμα για την κοινωνία»

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος της FIBA Europe και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA, Κάρμεν Τοκάλα είχε μόνο τα καλύτερα να πει για το FIBA Masters Open.

Το FIBA Masters Open έχει μπει ήδη στις καρδιές των φιλάθλων του μπάσκετ, που παρακολουθούν τη διοργάνωση, με τη συμμετοχή αθλητών από όλο τον κόσμο σε σειρά ηλικιακών κατηγοριών άνω των 40 ετών, ενώ και το 3Χ3 έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα, που έρχεται να αποτελέσει μια νέα παράδοση.

Η Ρουμανία έχει έρθει να δώσει το δικό της «παρών» με δυναμικό τρόπο και το καθιστά σαφές με ομάδες, που έχουν αξιώσεις. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος της FIBA Europe και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA, Κάρμεν Τοκάλα, περιμένει πράγματι νίκες στο FIBA Masters Open, λέγοντας με χιούμορ, ότι «έχουμε ήδη πάρει αρκετές. Εχουμε κερδίσει αρκετές ομάδες στο 3Χ3 από την Ελλάδα και όχι μόνο, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να κερδίσαμε την Ελλάδα, αλλά δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. Ετσι είναι ο αθλητισμός, είμαστε πολύ χαρούμενοι που η χώρα μας κατάφερε να είναι τόσο ανταγωνιστική σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο».

Στη Ρουμανία έχουν πάρει… ζεστά το 3Χ3 και ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι στην ομάδα Γυναικών αγωνίζεται και η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και για πολλά χρόνια διεθνής παίκτρια, Σβετλάνα Σίμιον, που ανέφερε πως «είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Εχουν περάσει επτά χρόνια, που δεν είχα φορέσει την φανέλα με το εθνόσημο και είμαι χαρούμενη, που βρίσκω και πάλι τις συμπαίκτριές μου. Είναι πάντα τιμή να εκπροσωπείς την Εθνική, όπου κι αν βρίσκεσαι, είτε στο 5Χ5 είτε στο 3Χ3».

Η Κάρμεν Τοκάλα επιβεβαιώνει αυτή την επιθυμία στην έτερη βαλκανική χώρα για ενασχόληση με το 3Χ3, σχολιάζοντας ότι «για εμάς είναι σημαντικό το 3Χ3 και όσοι έρχονται βάζουν ένα δικό τους λιθαράκι. Εχουμε αθλητές και αθλήτριες, που έχουν αγωνιστεί στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, ή έχουν διακριθεί ακόμη και στο 3Χ3, παίζοντας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ο Άνχελ Σαντάνα που έχει αναδειχθεί και MVP».

Το FIBA Masters Open είναι κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό γεγονός και η κ. Τοκάλα το επισημαίνει: «Το FIBA Masters Open είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία της FIBA. Η διοργάνωση αυτή έχει δημιουργηθεί, για να δώσει ένα παράδειγμα στην κοινωνία. Οι παίκτες αυτοί έπαιζαν παλιότερα επαγγελματικά και, πλέον, απολαμβάνουν τη συμμετοχή, στέλνοντας το μήνυμα ότι το μπάσκετ δε σταματά».

Η ίδια απολαμβάνει το ταξίδι της στην Ελλάδα και εγκρίνει με απόλυτο τρόπο την πρώτη διοργάνωση του FIBA Masters Open στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, λέγοντας ότι «η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα κι ένα πολύ ωραίο μέρος, για να παίξεις μπάσκετ. Μετά το Ευρωμπάσκετ Γυναικών, όπου η Ελλάδα για μια ακόμη φορά απέδειξε, ότι μπορεί να πραγματοποιήσει διοργανώσεις σε κορυφαίο επίπεδο, η διοργάνωση του FIBA Masters έρχεται να το επιβεβαιώσει και πάλι».

Ο επίλογος ανήκε στη Σβετλάνα Σίμιον, η οποία στην ερώτηση για το ποιος θα είναι ο MVP σε μια πιθανή επιτυχία της ρουμανικής ομάδας, απάντησε ότι «MVP σε εμάς είναι… η ομάδα».