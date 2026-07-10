«Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Στάνιτς στον Ολυμπιακό»

Μια ανάσα από το ντιλ για τον Στάνιτς βρίσκονται Ολυμπιακός και Λουντογκόρετς.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Η Λουντογκόρετς άφησε τον 24χρονο μεσοεπιθετικό εκτός αποστολής και οι συζητήσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του γερμανικού «Sky Sports», Μάρλον Ίρλμπάχερ, οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει σε τελικό στάδιο, με το κόστος του ντιλ να φτάνει στα 9 εκατ. ευρώ. Ακόμα απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, με τον Στάνιτς πάντως να είναι κάτι παραπάνω από θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Ο Πέταρ Στάνιτς αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Λουντογκόρετς την περασμένη σεζόν, καθώς κατέγραψε 55 συμμετοχές με 16 γκολ και 13 ασίστ. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει συλλόγους από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ομάδες από τη Serie A και τη La Liga να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.