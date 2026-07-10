«Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Στάνιτς στον Ολυμπιακό»

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Η Λουντογκόρετς άφησε τον 24χρονο μεσοεπιθετικό εκτός αποστολής και οι συζητήσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του γερμανικού «Sky Sports», Μάρλον Ίρλμπάχερ, οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει σε τελικό στάδιο, με το κόστος του ντιλ να φτάνει στα 9 εκατ. ευρώ. Ακόμα απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, με τον Στάνιτς πάντως να είναι κάτι παραπάνω από θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.
Ο Πέταρ Στάνιτς αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Λουντογκόρετς την περασμένη σεζόν, καθώς κατέγραψε 55 συμμετοχές με 16 γκολ και 13 ασίστ. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει συλλόγους από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ομάδες από τη Serie A και τη La Liga να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.
➡️ #Olympiacos Piraeus are close to sign Serbian international Petar #Stanic. A transfer fee of €9 million is being discussed, though the deal is not yet finalized. Stanic is considered the best player in the #Ludogorets Razgrad squad and had already received inquiries from… pic.twitter.com/iLGkkF6gIq— Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) July 10, 2026