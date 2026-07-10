Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Αραούχο: «Οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι αμφιβολίες, πόνο και δοκιμασίες»

Ο Σέρχιο Αραούχο μίλησε για το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων με τη Σέρο Πορτένιο επέστρεψε μετά από μήνες, ο Σέρχιο Αραούχο καθώς, τους προηγούμενους επτά μήνες χρειάστηκε να κάνει αποθεραπεία.

Σε ανάρτησή του, ο πρώην άσος της ΑΕΚ εξομολογήθηκε ότι αυτοί οι μήνες ήταν γεμάτοι με αμφιβολίες, πόνο και δοκιμασίες. Ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν και δηλώνει έτοιμος για επιστροφή στη δράση.

Το μήνυμα του Σέρχιο Αραούχο:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν σε αυτούς τους, σχεδόν, επτά μήνες της αποθεραπείας μου: την ομάδα, τους γιατρούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους συμπαίκτες, τους φιλάθλους, τους φίλους και την οικογένεια. Δεν ήταν εύκολο.

Υπήρξαν πολλές στιγμές με αμφιβολίες, πόνο, δοκιμασίες αλλά πάντα είχα ένα χαμόγελο και μια θετική διάθεση, αποφασισμένος να επιστρέψω στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες μου. Σήμερα, έγινε το πρώτο βήμα. Τώρα, θα συνεχίσουμε σιγά σιγά, για να πετύχουμε κάθε μικρό στόχο που έχουμε θέση. Θέλω να είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση όταν θα είναι η στιγμή μου να επιστρέψω.

Κάρμεν Ιτούρμπε, ιδιαίτερα σε ευχαριστώ που ανέχτηκε τις κακές διαθέσεις μου, όταν υπέφερα στη σιωπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».