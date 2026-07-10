Εσύ ήξερες ότι το χρυσόψαρο σού κόβει το WiFi; Τα πιο περίεργα πράγματα που εμποδίζουν τη σύνδεσή σου

Το μακρινό 1993, 33 χρόνια πριν, ο Άλεξ Χιλς ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκε με το ίντερνετ και το Wi-Fi, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΗΠΑ και επικεφαλής της ομάδας που δημιούργησε ένα από τα πρώτα μεγάλης κλίμακας ασύρματα δίκτυα.

Και βέβαια, για να φτάσει να του δώσει μέγιστη απόδοση, έμαθε και τι προκαλεί προβλήματα.

Ο Χιλς αφηγείται την ιστορία αυτή στο βιβλίο του Wi-Fi and the Bad Boys of Radio. Όπου Bad Boys δεν είναι οι κακοί συνεργάτες του, αλλά η ονομασία που έδωσε σε αντικείμενα και φαινόμενα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Wi-Fi.

Όπως γράφει και το BBC, το σπίτι σας μπορεί να είναι γεμάτο από τέτοιους «κακούς», που κάνουν ό,τι μπορούν για να διακόψουν τη σύνδεσή σας. Κάποια εμπόδια είναι αναμενόμενα, όπως οι χοντροί τοίχοι. Άλλα, όμως, είναι πραγματικά παράξενα κι εδώ ακολουθεί ένας μικρός κατάλογος για να ξέρετε τι σας εμποδίζει και πώς μπορείτε να βελτιώσετε το ασύρματό σας δίκτυο.

Φούρνοι μικροκυμάτων

Για 17 χρόνια, μυστηριώδη ραδιοσήματα μπέρδευαν τους αστρονόμους στην Αυστραλία. Κάποιοι πίστευαν ότι προέρχονταν από ηλιακές εκλάμψεις, ενώ άλλοι μιλούσαν ακόμη και για εξωγήινους.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι η αιτία βρισκόταν πολύ πιο κοντά: το ραδιοτηλεσκόπιο κατέγραφε εκρήξεις ενέργειας που προέρχονταν από τον φούρνο μικροκυμάτων των γραφείων, την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος.

Τα τηλεσκόπια δεν είναι τα μόνα που επηρεάζονται από τους φούρνους μικροκυμάτων. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο Wi-Fi.

Το Wi-Fi, όπως και οι περισσότερες ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνίας, μεταδίδει δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων. Οι περισσότερες ραδιοσυχνότητες είναι δεσμευμένες για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως η αεροπορική κυκλοφορία, οι υπηρεσίες ασφαλείας ή οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ωστόσο, ορισμένες είναι ελεύθερες για δημόσια χρήση.

Η συχνότητα 2,4 GHz είναι μία από τις πιο συνηθισμένες για τα δίκτυα Wi-Fi και τις συσκευές Bluetooth. Συμπτωματικά, στην ίδια συχνότητα λειτουργούν και οι φούρνοι μικροκυμάτων.

Οι σύγχρονοι φούρνοι διαθέτουν θωράκιση ώστε η ακτινοβολία να παραμένει στο εσωτερικό τους. Αν όμως έχετε έναν παλιό ή φθαρμένο φούρνο ή ανοίξετε την πόρτα του πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία του, μπορεί να δημιουργηθούν παρεμβολές στο Wi-Fi.

«Είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές παρεμβολών που αναφέρουν οι άνθρωποι», λέει ο Χιλς. Παρόμοια προβλήματα μπορούν να προκληθούν και από λάμπες φθορισμού ή ακόμη και από τα συστήματα ανάφλεξης αυτοκινήτων.

Σήμερα, πάντως, οι φούρνοι μικροκυμάτων δημιουργούν λιγότερα προβλήματα, καθώς κατασκευάζονται καλύτερα και πολλά δίκτυα Wi-Fi λειτουργούν πλέον στη συχνότητα 5 GHz αντί των 2,4 GHz.

Ωστόσο, αν διαθέτετε παλιό εξοπλισμό, το ζέσταμα του φαγητού μπορεί να ρίξει προσωρινά την ταχύτητα της σύνδεσής σας.

Ενυδρεία

Αν έχετε ψάρια στο σπίτι, ίσως επηρεάζουν το Wi-Fi περισσότερο απ' όσο φαντάζεστε.

«Ένα ραδιοσήμα εξασθενεί φυσιολογικά όσο αυξάνεται η απόσταση», εξηγεί ο Χιλς. «Μερικές φορές, όμως, περνά μέσα από αντικείμενα που το αποδυναμώνουν. Αυτό ονομάζεται "σκίαση" (shadowing).»

Το νερό είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Wi-Fi. Τα μόρια του νερού λειτουργούν σαν μικροσκοπικοί μαγνήτες που απορροφούν μέρος της ενέργειας του ραδιοσήματος.

Έτσι, αν ένα ενυδρείο βρίσκεται ανάμεσα στη συσκευή σας και το router, μπορεί να δημιουργήσει μια περιοχή χωρίς καθόλου σήμα.

Σύμφωνα με τον Χιλς, η «σκίαση» αποτελεί το συνηθέστερο πρόβλημα στα οικιακά δίκτυα.

Το Wi-Fi περνά σχετικά εύκολα μέσα από ξύλο ή γυψοσανίδα, αλλά δυσκολεύεται πολύ περισσότερο όταν συναντά τοίχους από τούβλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

«Φανταστείτε μια ευθεία γραμμή ανάμεσα στο router και στη συσκευή σας», συμβουλεύει. «Το σήμα μπορεί να ανακλαστεί και να βρει εναλλακτικές διαδρομές, αλλά όσο περισσότερα εμπόδια υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολα φτάνει στον προορισμό του.».

Η μικρότερη απόσταση βοηθά σημαντικά. Γι' αυτό προτείνεται το router να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κεντρικά στο σπίτι και σε σχετικά ψηλό σημείο.

Αν αυτό δεν αρκεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Wi-Fi extender ή να αντικαταστήσετε το router με ένα σύστημα mesh, το οποίο διανέμει το σήμα μέσω πολλών μικρών συσκευών σε όλο τον χώρο.

Καθρέφτες

Οι φούρνοι μικροκυμάτων προκαλούν παρεμβολές, τα ενυδρεία απορροφούν το σήμα. Υπάρχει όμως και ακόμη ένας απρόσμενος εχθρός: οι αντανακλάσεις.

Τα ραδιοκύματα συμπεριφέρονται παρόμοια με το φως. Όπως το φως αντανακλάται στους καθρέφτες, έτσι μπορεί να συμβεί και με το σήμα του Wi-Fi.

Οποιαδήποτε μεγάλη επίπεδη ανακλαστική επιφάνεια, όπως μια τηλεόραση, μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοση του σήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τοίχους που περιέχουν μεταλλικά φύλλα ή άλλα μεταλλικά δομικά στοιχεία.

Αν σε κάποιο σημείο του σπιτιού το Wi-Fi είναι αδύναμο, εξετάστε αν ανάμεσα στη συσκευή και το router υπάρχει κάποιος μεγάλος καθρέφτης ή τηλεόραση που ανακλά το σήμα.

Η αλλαγή της διάταξης των αντικειμένων ή η χρήση ενός Wi-Fi extender μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Χειμώνας

Η βροχή συνήθως δεν επηρεάζει το Wi-Fi μέσα στο σπίτι, εκτός αν η σύνδεσή σας βασίζεται σε δίκτυο που επικοινωνεί με άλλο κτίριο μέσω ανοικτού χώρου.

Όταν όμως οι καιρικές συνθήκες γίνονται ακραίες, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται.

Οι έντονες χιονοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις υποδομές ενός σπιτιού, μιας γειτονιάς ή ακόμη και ολόκληρης πόλης, είτε επειδή το υπερβολικό ψύχος καταστρέφει τα μεταλλικά στοιχεία των καλωδίων είτε επειδή το χιόνι καλύπτει τις δορυφορικές κεραίες.

Ανάλογα προβλήματα μπορεί να προκαλέσει και η υπερβολική ζέστη.

Ακόμη κι αν ο καιρός δεν επηρεάζει άμεσα το δίκτυο, οι ταχύτητες μπορεί να μειωθούν όταν όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται ταυτόχρονα στο σπίτι και χρησιμοποιούν υπηρεσίες streaming ή άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ίσως επηρεάζουν ακόμη και την ποιότητα της σύνδεσής μας στο διαδίκτυο.

Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι τόσο η ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών όσο και η λήψη προληπτικών μέτρων από τις εταιρείες και τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ethnos.gr