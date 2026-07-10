Παναθηναϊκός: Παίρνει 230 εισιτήρια για Πάκσι

Την Δευτέρα (13/7) θα τεθούν στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι με την Πάκσι στην Ουγγαρία, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Conference League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την Paksi FC (23/07, στις 20:00 τοπική ώρα), στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Η πρώτη φάση της διάθεσης αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27. Κάθε κάτοχος θα μπορεί να προμηθευτεί έως δύο (2) ονομαστικά εισιτήρια, με την προϋπόθεση ότι για κάθε εισιτήριο θα καταχωρείται ο κωδικός Gov.gr Wallet ενός ενεργού εισιτηρίου διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, από την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 12:00, η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους, με δυνατότητα αγοράς έως δύο (2) ονομαστικών εισιτηρίων ανά συναλλαγή.

Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 11 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώριση των παρακάτω στοιχείων:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος γέννησης

Κινητό τηλέφωνο

Διεύθυνση e-mail

Τα εισιτήρια είναι αυστηρά ονομαστικά και θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (e-ticket) στη διεύθυνση e-mail που θα δηλωθεί κατά την αγορά.

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Ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένος και η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι την εξάντλησή τους.