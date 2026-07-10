«Αυλαία» στο Ζαλτμπόμελ για τον ΠΑΟΚ - Χωρίς Χατσίδη και Κωττά η τελευταία προπόνηση (vid)

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«Αυλαία» στις προπονήσεις για τον Δικέφαλο, πριν το αυριανό (11/7) φιλικό με τη Τβέντε, καθώς την Κυριακή (12/7) έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.
Στο γήπεδο βρέθηκαν για να συνεχίσουν το ατομικό τους πρόγραμμα οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, ενώ στο ξενοδοχείο παρέμεινε ο Σουαλιό Μεϊτέ.
Εκτός της σημερινής προπόνησης ο Δημήτρης Χατσίδης που παρέμεινε στο γυμναστήριο για προληπτικούς λόγους λόγω επιβάρυνσης, αλλά και ο Δημήτρης Κωττάς με ενοχλήσεις στον δικέφαλο.
Δείτε το βίντεο του SDNA: