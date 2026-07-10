«Αυλαία» στο Ζαλτμπόμελ για τον ΠΑΟΚ - Χωρίς Χατσίδη και Κωττά η τελευταία προπόνηση (vid)

Χωρίς τους Δημήτρη Κωττά και Δημήτρη Χατσίδη διεξάγεται η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους - Ποιοι συνεχίζουν ατομικό και ποιοι παρέμειναν ξενοδοχείο.

Αποστολή στην Ολλανδία

«Αυλαία» στις προπονήσεις για τον Δικέφαλο, πριν το αυριανό (11/7) φιλικό με τη Τβέντε, καθώς την Κυριακή (12/7) έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.

Στο γήπεδο βρέθηκαν για να συνεχίσουν το ατομικό τους πρόγραμμα οι Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Σόλα Σορετίρε, ενώ στο ξενοδοχείο παρέμεινε ο Σουαλιό Μεϊτέ.

Εκτός της σημερινής προπόνησης ο Δημήτρης Χατσίδης που παρέμεινε στο γυμναστήριο για προληπτικούς λόγους λόγω επιβάρυνσης, αλλά και ο Δημήτρης Κωττάς με ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Δείτε το βίντεο του SDNA: