Ντε Λα Φουέντε για Μέσι: «Ευχαριστώ που είσαι τέτοιο παράδειγμα» (pic)

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου ενόψει του προημιτελικού της Ισπανίας με το Βέλγιο (10/7, 22:00) και δεν παρέλειψε να μιλήσει για το μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι.

Έτοιμη για τον μεγάλο προημιτελικό είναι η Ισπανία που θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00) για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ο προπονητής της «Φούρια Ρόχα», Λουίς Ντε Λα Φουέντε, στη συνέντευξη τύπου ενόψει του μεγάλου αγώνα δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι, μιλώντας για τις αντοχές του που θυμίζουν παίκτη 19 χρονών αλλά και το παράδειγμα που αποτελεί για τα νέα παιδιά.

«Ο Μέσι μοιάζει σαν να είναι 19 ή 23 χρονών. Αγωνίζεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Δεν είναι πια μόνο η ωριμότητά του, αλλά πάνω απ' όλα η αφοσίωσή του. Είναι ακούραστος, δεν χορταίνει ποτέ. Θέλει πάντα περισσότερα, κάθε μέρα. Είναι παράδειγμα για όλους τους συμπαίκτες του, για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου και για όποιον μόλις ξεκινάει στο άθλημα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Νομίζω ότι είναι κάτι πραγματικά αξιέπαινο και αξιοθαύμαστο, η σημασία ενός παίκτη που, όταν πραγματικά θέλει κάτι και αυτό θέλω να τονίσω επίσης, κατά τη γνώμη μου, όταν κάποιος είναι διατεθειμένος να δουλέψει, να συνεχίσει να δουλεύει και να μην σταματήσει ποτέ να δουλεύει, είναι πάντα πιο κοντά στο να πετύχει τους στόχους του.

Ο Μέσι έχει υπάρξει δάσκαλος σε αυτό σε όλη του την καριέρα, αλλά ακόμα και σήμερα, μετά από όλα όσα έχει ήδη καταφέρει, συνεχίζει να το αποδεικνύει. Άρα, συγχαρητήρια, και ευχαριστώ που είσαι τέτοιο παράδειγμα, ειδικά για τους νεότερους ποδοσφαιριστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντε Λα Φουέντε.

🚨❤️👏 Luis de la Fuente with an amazing words for Leo Messi:



"Messi looks like he’s 19 or 23 years old. He’s performing at an exceptional level. It’s not just his maturity anymore, but above all his commitment.



"He’s tireless, he’s never satisfied. He always wants more, every… pic.twitter.com/wJigrVxEvp — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 10, 2026

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