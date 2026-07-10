ΠΑΣ Πύργος: Πρώτη κίνηση με Σαραμαντά (vid)

Ο Γιώργος Σαραμαντάς συμφώνησε να αγωνίζεται τη νέα σεζόν στον ΠΑΣ Πύργος.

Ο Πύργος ανακοίνωσε την πρώτη του μεταγραφική κίνηση ενόψει Super League 2. Γέννημα - θρέμμα του Πύργου, ο Γιώργος Σαραμαντάς επιστρέφει στην πόλη του.

Η παρουσίασή του έγινε στα γραφεία του συλλόγου στο δημοτικό στάδιο Πύργου. Ο 34χρονος αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του το 2012 στον Πανηλειακό και μετά από δύο σεζόν πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή όπου αγωνίστηκε για τρία χρόνια, με 75 συμμετοχές

Η επόμενη τριετία τον βρήκε στη Νέα Σμύρνη στον Πανιώνιο όπου αγωνίστηκε σε 60 αγώνες.

Η Λαμία ήταν ο επόμενος σταθμός της καριέρας του από το 2020 έως το 2025 όπου έπαιξε σε 78 ματς. Το 2025 επέστρεψε στον Πανιώνιο και πλέον γυρνά στα πάτρια εδάφη.