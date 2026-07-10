Πελίνκα για τον Ουόκερ: «Στον πυρήνα κάθε μεγάλης ομάδας των Λέικερς βρίσκεται ένας κυρίαρχος σέντερ»

Ο Ρομπ Πελίνκα είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Ουόκερ Κέσλερ, ο οποίος πλέον είναι «Λιμνάνθρωπος».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μία τεράστια κίνηση, καθώς έκαναν δικό τους τον Ουόκερ Κέσλερ. Ο 24χρονος σέντερ είναι ο παίκτης που ήθελαν τόσο οι «Λιμνάνθρωποι» όσο και ο Λούκα Ντόντσιτς, και μαζί με τον Σλοβένο και τον Όστιν Ριβς αναμένεται να συνθέσουν την Big-3 των επόμενων ετών στο ΛΑ.

Ο Ρομπ Πελίνκα μίλησε για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας και είχε μόνο τα καλύτερα να πει. Μάλιστα, τόνισε πως στον πυρήνα κάθε μεγάλης ομάδας των Λέικερς πάντα βρίσκεται ένας κυρίαρχος σέντερ, δημιουργώντας έτσι μεγάλες προσδοκίες για τον πρώην παίκτη των Γιούτα Τζαζ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Στον πυρήνα κάθε μεγάλης ομάδας των Λέικερς βρίσκεται πάντα ένας κυρίαρχος σέντερ. Σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο Ουόκερ Κέσλερ έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους two-way σέντερ. Όταν προέκυψε η ευκαιρία να συνδυάσουμε έναν rim-protecting, lob-catching σέντερ με τους δύο κορυφαίους γκαρντ μας στο πικ-εντ-ρολ, τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Όστιν Ρίβς, την αρπάξαμε. Ο Ουόκερ θα ενσαρκώσει τους βασικούς πυλώνες που εκτιμούμε στους παίκτες μας: υψηλή προσωπικότητα, υψηλή νοημοσύνη μπάσκετ και ελίτ ανταγωνιστικότητα καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη εποχή του μπάσκετ των Λέικερς. Είναι μια απίστευτα περήφανη στιγμή να προσθέτουμε κάποιον με το μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων και χαρακτήρα του Ουόκερ στο πρόγραμμά μας».