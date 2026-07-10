Το όνειρο του Φέρι και η... τιτανομαχία

Το Λονδίνο «σείεται» για τον Άρθουρ Φέρι, αλλά το... παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στον αγώνα που θα κλείσει σήμερα το πρόγραμμα των ημιτελικών στο Centre Court! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Στις 15.30 ο 23χρονος Βρετανός θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να πάει κόντρα στα προγνωστικά και να κάνει νέο θαύμα!

Ο Νο.114 παίκτης του κόσμου, έχοντας την εξέδρα στο πλευρό του, αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3), που είναι δύο βήματα μακριά από το Channel Slam.

Ο 29χρονος Γερμανός είναι το απόλυτο φαβορί, όμως ο Φέρι παίζει με αυτοπεποίθηση, ενισχύεται από τον κόσμο και έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει στην πρόκρισή του στον τελικό. Την Κυριακή (12/7), μάλιστα, είναι και τα γενέθλιά του!

Μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να ζει στους ρυθμούς του Φέρι (στη σκιά του Μουντιάλ, φυσικά), όμως... όλα τα λεφτά είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Wimbledon.

Γιάνικ Σίνερ (Νο.1) και Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.8) μονομαχούν σε έναν πρόωρο τελικό και ο νικητής, χωρίς αμφιβολία, θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα προς τον τίτλο.

O κορυφαίος τενίστας στον κόσμο μπορεί να έχει κερδίσει τις πέντε από τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις τους (6-5 το head to head), όμως ο Νόλε ήταν αυτός που είχε επικρατήσει στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Ιανουάριο στο Australian Open και αυτό λέει πολλά.

Ο 39χρονος Σέρβος, άλλωστε, έχει εξαιρετική σχέση με το γρασίδι και δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι αυτό το τουρνουά είναι η καλύτερη ευκαιρία του για το 25ο major τίτλο του!

Ήδη γνωρίζουμε ότι στον τελικό των γυναικών θα αναμετρηθούν αύριο (11/7, 18.00) οι Τσέχες Καρολίνα Μούχοβα και Λίντα Νόσκοβα, μια μέρα πριν τη μάχη τίτλου των ανδρών (12/7, 18.00).