Το όνειρο του Φέρι και η... τιτανομαχία

Στις 15.30 ο 23χρονος Βρετανός θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να πάει κόντρα στα προγνωστικά και να κάνει νέο θαύμα!
Ο Νο.114 παίκτης του κόσμου, έχοντας την εξέδρα στο πλευρό του, αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Σάσα Ζβέρεφ (Νο.3), που είναι δύο βήματα μακριά από το Channel Slam.
Ο 29χρονος Γερμανός είναι το απόλυτο φαβορί, όμως ο Φέρι παίζει με αυτοπεποίθηση, ενισχύεται από τον κόσμο και έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει στην πρόκρισή του στον τελικό. Την Κυριακή (12/7), μάλιστα, είναι και τα γενέθλιά του!
Μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να ζει στους ρυθμούς του Φέρι (στη σκιά του Μουντιάλ, φυσικά), όμως... όλα τα λεφτά είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Wimbledon.
Γιάνικ Σίνερ (Νο.1) και Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.8) μονομαχούν σε έναν πρόωρο τελικό και ο νικητής, χωρίς αμφιβολία, θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα προς τον τίτλο.
O κορυφαίος τενίστας στον κόσμο μπορεί να έχει κερδίσει τις πέντε από τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις τους (6-5 το head to head), όμως ο Νόλε ήταν αυτός που είχε επικρατήσει στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο Ιανουάριο στο Australian Open και αυτό λέει πολλά.
Ο 39χρονος Σέρβος, άλλωστε, έχει εξαιρετική σχέση με το γρασίδι και δεν είναι λίγοι αυτοί που ισχυρίζονται ότι αυτό το τουρνουά είναι η καλύτερη ευκαιρία του για το 25ο major τίτλο του!
Ήδη γνωρίζουμε ότι στον τελικό των γυναικών θα αναμετρηθούν αύριο (11/7, 18.00) οι Τσέχες Καρολίνα Μούχοβα και Λίντα Νόσκοβα, μια μέρα πριν τη μάχη τίτλου των ανδρών (12/7, 18.00).