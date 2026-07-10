«Ενδιαφέρεται για τον Ουμούντε η Μπαρτσελόνα»

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει «κυκλώσει» το όνομα του Στάνλεϊ Ουμούντε, σύμφωνα με το «BasketNews».

Ο Στάνλεϊ Ουμούντε είναι αρκετά πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Euroleague, με μία ομάδα να έχει συνδεθεί μαζί του.

Πιο συγκεκριμένα, το «BasketNews» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για τον 27χρονο, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνι αγωνιζόταν στο ΝΒΑ.

Στον «μαγικό κόσμο» έχει αγωνιστεί 49 φορές στην regular-season έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μιλγουόκι Μπακς και Σαν Αντόνιο Σπερς. Στην θητεία του στο ΝΒΑ έχει κατά μέσο όρο 3 πόντους και 1,4 ριμπάουντ.

Θυμίζουμε πως ο Μόουζες Ράιτ δεν θα αγωνιστεί τελικά με τους «Μπλαουγκράνα», καθώς όπως αποκάλυψε η «Magic Euroleague», θα «σπάσει» το συμβόλαιό του, με την Αρμάνι Μιλάνο να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.