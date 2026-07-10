Μπαπέ σε τροχιά… θρύλου: Γκολ, ασίστ και νέα ρεκόρ οδηγούν τη Γαλλία προς την κορυφή (pics+vid)

Ο Κιλιάν Μπαπέ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως τα ρεκόρ είναι για να… σπάνε. Ο Γάλλος σταρ με ένα γκολ και μία ασίστ στη νίκη με 2-0 των «Τρικολόρ» απέναντι στο Μαρόκο, έστειλε τους «Πετεινούς» στα ημιτελικά και οδηγεί τη χώρα του με πολλά τέρματα, τελικές πάσες και νέα σπουδαία επιτεύγματα.

Με την τελευταία του εμφάνιση, ο Κιλιάν Μπαπέ έφτασε τα οχτώ τέρματα και τις τρεις ασίστ στο φετινό Μουντιάλ, ενώ παράλληλα συνέχισε να ανεβαίνει στις λίστες με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι επιδόσεις του τον φέρνουν όλο και πιο κοντά σε εντυπωσιακά ρεκόρ, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε για μία ακόμη φορά και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, στη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου, ο Μπαπέ αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο όμως δεν τον «πήρε από κάτω» και έδειξε τη στόφα του μεγάλου παίκτη. Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του αγώνα ο 27χρονος άνοιξε το σκορ και μοίρασε μία ασίστ για να διαμορφωθεί το τελικό 2-0, στέλνοντας την ομάδα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Γκολ και… κορυφή

Η ικανότητα του Μπαπέ να βάζει τη μπάλα στα δίχτυα είναι αδιαμφισβήτητη. Το αποτέλεσμα αυτού όμως; Με το γκολ κόντρα στο Μαρόκο, μόλις στα 27 του χρόνια απέχει ένα γκολ από την κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στα Παγκόσμια Κύπελλα, όντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας με 20 τέρματα, «κυνηγώντας» τον Λιονέλ Μέσι που έχει 21.

Παράλληλα οι δύο αυτοί παίκτες είναι οι πρώτοι σκόρερ του φετινού Μουντιάλ, έχοντας στείλει τη μπάλα οκτώ φορές στα δίχτυα.

Θύμισε… 1970

Και επειδή δεν είναι μόνο τα γκολ που μετράνε, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει σημειώσει τρεις ασίστ, έχοντας συμβάλει σε 11 τέρματα της εθνικής Γαλλίας. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση παίκτη σε μία μόνο διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1970, όταν ο θρυλικός Γκερντ Μίλερ έιχε συμμετάσχει σε 13 (10 γκολ, τρεις ασίστ). Να θυμίσουμε ότι ο Γάλλος έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Γερμανό καθώς η φετινή διοργάνωση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και οι «Πετεινοί» βρίσκονται στα ημιτελικά.

11 - 🇫🇷 Kylian Mbappé has been involved in 11 goals at the 2026 World Cup (8 goals, 3 assists).



That's the most by a player in a single edition since 🇩🇪 Gerd Müller in 1970 (10 goals, 3 assists).



Productive. pic.twitter.com/sJ6P4jU2dL — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

«Μηχανή» των… γκολ

Δεν χορταίνει να σπάει ρεκόρ ο 27χρονος επιθετικός. Έπειτα από όλα αυτά που αναφέραμε, ο Μπαπέ έχει γίνει ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει νικητήριο γκολ σε οκτώ διαφορετικές αναμετρήσεις αλλά και ο πρώτος που καταγράφει διψήφια συμμετοχή σε τέρματα σε δύο συνεχόμενα Μουντιάλ.

10 - 🇫🇷 Kylian Mbappe has registered 10 goal involvements in each of his last two FIFA World Cups - he's only the only player on record since 1966 to achieve this in two different tournaments.



8 goals, 2 assists in 2022

8 goals, 2 assists in 2026



Symmetry. pic.twitter.com/VOA7lHDt5C — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Θέλετε κι άλλο; Ο επιθετικός των «Τρικολόρ» έφτασε τις 100 άμεσες συμμετοχές σε γκολ με το εθνόσημο, έχοντας στείλει τη μπάλα στα δίχτυα 64 φορές, ενώ έχει σημειώσει και 36 τελικές πάσες. Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν αστειεύεται και αποτελεί με διαφορά έναν εκ των κορυφαίων παικτών της εθνικής Γαλλίας και το ερώτημα είναι… πού μπορεί να φτάσει το «κοντέρ» του;

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