Συλλυπητήρια από ΠΑΕ και ΚΑΕ Άρης Betsson για τον χαμό της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

ΠΑΕ και ΚΑΕ Άρης Betsson έστειλαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της αδικοχαμένης Άννας Μαρίας.

Σύσσωμες οι ομάδες στέλνουν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια της 15χρονης Άννας Μαρίας, η οποία σκοτώθηκε σήμερα (10/7) σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ με τη σειρά της «αποχαιρέτησε» την αθλήτρια του Δικέφαλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης Betsson:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Π.Α.Ο.Κ., Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, σε τροχαίο δυστύχημα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους της νεαρής αθλήτριας που τόσο πρόωρα και αδόκητα έφυγε από τη ζωή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάζει...»

Και της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών του Π.Α.Ο.Κ., Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει… »