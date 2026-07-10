Γέμισαν τα γήπεδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το τρίτο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ της FIBA πρόσφερε σημαντικό θέαμα όπου κι αν διεξήχθησαν οι αγώνες.

Οι δείκτες της τηλεθέασης έπιασαν κορυφές, επειδή παίκτες όπως ο τρεις φορές MVP του NBA, Νίκολα Γιόκιτς, ήταν παρόντες.

Ο Γιόκιτς ήταν αρχηγός της Σερβίας για πρώτη φορά και την οδήγησε σε δύο νίκες, συμπεριλαμβανομένης μίας στο Aleksandar Nikolic Hall στο Βελιγράδι τη Δευτέρα εναντίον της Βοσνίας. Ο Γιόκιτς σε ακόμα μία μέρα στο …γραφείο, σημείωσε triple double έχοντας 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ στη νίκη της Σερβίας με 94-81 μπροστά σε περισσότερους από 7.200 θεατές. Λίγες μέρες πριν στο BCF, στο Φρίμπουργκ, οι Ελβετοί Rossocrociati" (κόκκινοι σταυροί) είχαν 8.113 φιλάθλους στο γήπεδο να τους επευφημούν, εναντίον του Γιόκιτς και της παρέας του.

Η Σερβία, μετά από 33 ανταγωνιστικά λεπτά, έφτασε τελικά στη νίκη με 97-73.

Ο παλμός του μπάσκετ στην Αμερική έγινε αισθητός στον Καναδά, ο οποίος είχε σπουδαίο κοινό στους δύο αγώνες. Στο TD Coliseum στο Χάμιλτον στις 4 Ιουλίου, 9.826 οπαδοί είδαν τον δύο φορές MVP του NBA, Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ και τους Ντίλον Μπρουκς, Νίκελ Αλεξάντερ-Γουόκερ και Άντριου Νέμπαρντ, να κερδίζουν 110-84 το Πουέρτο Ρίκο.

Στον ίδιο χώρο λίγες μέρες αργότερα, οι ίδιοι σούπερ σταρ οδήγησαν τον Καναδά σε μία συναρπαστική νίκη επί της Τζαμάικα μπροστά σε ένα ακόμη μεγαλύτερο πλήθος 10.441 θεατών. Η μεγαλύτερη προσέλευση της εβδομάδας αρίθμησε 14.508 στο Αθλητικό Κέντρο Sinam Erdem στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα. Η Τουρκία συνέχισε να χτίζει στην σπουδαία εμφάνισή της στο Ευρωμπάσκετ που έφτασε μέχρι και τον τελικό, επικρατώντας της Ελβετίας στην έκτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Ελσίνκι, οι Φινλανδοί με επικεφαλής τον Lauri Markkanen νίκησαν την Ουγγαρία στη Veikkaus Arena χωρητικότητας 12.500 θεατών, όπου βρέθηκαν 12.489 θεατές, πολλοί από τους οποίους ντυμένοι με στολές λύκων. Ο Markkanen και η παρέα του κατέκτησαν τη νίκη με 85-77.

Στη Στοκχόλμη στις 3 Ιουλίου, 9.000 θεατές επευφημούσαν με σπουδαίο παλμό καθώς η Σουηδία νικούσε την Τσεχία με 87-76. Δεν υπήρχε περιθώριο λάθους για τους Σκανδιναβούς, καθώς χρειάζονταν δύο νίκες στο παράθυρο για να προχωρήσουν στον Δεύτερο Γύρο.

Η πλειοψηφία των 8.155 θεατών που βρέθηκαν στο Sunel Arena στην Αθήνα δεν γύρισαν σπίτι τους και τόσο χαρούμενοι στις 5 Ιουλίου. Η Πορτογαλία νίκησε την Ελλάδα με 71-56.

Στην Xiaomi Arena στη Ρίγα 9219 θεατές είδαν τη Λετονία να κατακτά μια μεγάλη νίκη επί της Αυστρίας, ενώ η Γαλλία είχε στο πλευρό της 7.131 θεατές στο Palais des Sports de Pau για να δουν τους Les Bleus να κερδίζουν τη Φινλανδία με 98-67. Ένα από τα νεότερα αστέρια του NBA, ο Maxime Raynaud του Σακραμέντο, έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την Εθνική Ανδρών πετυχαίνοντας 16 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Στην Tauron Arena στην Κρακοβία, 8.110 οπαδοί ήταν στα σύννεφα καθώς η Πολωνία έκανε το 6-0 στον όμιλο με τη νίκη της 92-84 επί της Ολλανδίας και τροφοδότησε ακόμα περισσότερο τις ελπίδες της για την επιστροφή στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Πολωνία έφτασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 στην Κίνα.

Στη Μάλαγα στις 2 Ιουλίου, 6.685 θεατές βρέθηκαν στο Caja Magica όπου η Ισπανία νίκησε τη Δανία, ενώ την επόμενη μέρα στη Unibet Arena του Ταλίν, 6.958 θεατές παρακολούθησαν τη μεγάλη νίκη της Εσθονίας επί της Σλοβενίας με 98-69.

Στην Κίνα στις 3 Ιουλίου το Liaoning Coliseum ήταν γεμάτο με 11.000 θεατές για να παρακολουθήσουν τον εντός έδρας αγώνα της χώρας εναντίον της Ιαπωνίας, που ολοκληρώθηκε με νίκη 92-73 για τους φιλοξενούμενους.

Η Νέα Ζηλανδία μπροστά σε ένα πλήθος 8.690 θεατών (από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της) στη Spark Arena στις 3 Ιουλίου νίκησαν τις Φιλιππίνες μετά από δύο παρατάσεις με 106-102. Οι Φιλιππίνες είχαν επίσης χιλιάδες φιλάθλους στο πλευρό τους, εκτός έδρας, στη RAC Arena, για τον αγώνα κόντρα στην Αυστραλία.

Συνολικά, 10.037 θεατές παρευρέθηκαν σε αυτόν τον αγώνα, τον οποίο κέρδισαν τελικά και μάλιστα πειστικά οι Boomers. Στον εντός έδρας αγώνα της, λίγες μέρες πριν, η Αυστραλία είχε 5.580 θεατές στη νίκη της κόντρα στο Γκουάμ. Το γήπεδο Goyang στην Κορέα γέμισε δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτου του Παραθύρου. Στις Ιουλίου, 6.289 θεατές παρακολούθησαν τον θρίαμβο της Κινεζικής Ταϊπέι στην παράταση, ενώ τη Δευτέρα, 6.298 Κορεάτες στάθηκαν με ανεξάντλητες φωνές στο πλευρό της Εθνικής τους ομάδας, κατά τη διάρκεια μιας ανατροπής στην τέταρτη περίοδο που έληξε με νίκη 81-79.

Αυτό το αποτέλεσμα επέτρεψε στην Κορέα να προχωρήσει στον Δεύτερο Γύρο των Προκριματικών της Ασίας.

Η Σαουδική Αραβία ενθουσίασε τους φιλάθλους της πέρυσι όταν φιλοξένησε το FIBA ​​Asia Cup και φέτος συνέβη κάτι παρόμοιο σε αυτό το Παράθυρο. Στις 2 Ιουλίου στο King Abdullah Sports City, 4.217 θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα τους εναντίον του Λιβάνου, που τελείωσε με νίκη 88-82 για τους φιλοξενούμενους.

Η Ινδία δεν προκρίθηκε στον Δεύτερο Γύρο, ωστόσο είχε μια τρομερή ατμόσφαιρα και στους δύο αγώνες της στο Κλειστό Στάδιο Veer Savarkar.

Ένα πλήθος 3.587 θεατών ήτα εκεί στην ήττα με 65-56 από το Κατάρ στις 2 Ιουλίου, και 4.597 παρακολούθησαν τον αγώνα εναντίον του Λιβάνου την Κυριακή, όπου οι Cedars κέρδισαν με 98-72.

Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη στο Palacio de Deportes στο Σάντο Ντομίνγκο, με 7.200 θεατές να παρακολουθούν τη Δομινικανή Δημοκρατία εναντίον των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί κέρδισαν με 82-81.

Ένα πλήθος 6.895 ατόμων στο ίδιο γήπεδο είδε τους Δομινικανούς να ανακάμπτουν τη Δευτέρα το βράδυ με νίκη με 99-76 επί της Νικαράγουας.

Στο Μοντεβιδέο, η Ουρουγουάη αντιμετώπισε την Αργεντινή στις 2 Ιουλίου με 6.675 οπαδούς παρόντες στην Antel Arena. Η Αργεντινή στο τέταρτο δεκάλεπτο άνοιξε το παιχνίδι που μέχρι το 30ο λεπτό ήταν κλειστό και κέρδισε με 91-76.

Στην Αφρική, ο αγώνας της Αγκόλας στις 5 Ιουλίου εναντίον του Μάλι στη Λουάντα συνεπήρε τη φαντασία των 6.000 φιλάθλων με την Ανγκόλα να φτάνει στη νίκη με 88-74. Στο ίδιο γήπεδο, το Pavilhao Multisos de Kilamba το προηγούμενο βράδυ, υπήρχαν 4.000 θεατές για να δουν την Αγκόλα να ηττάται με 79-73 από την Αίγυπτο.

Το Stade Marius N'Diaye στο Ντακάρ έσφυζε από ζωή στις 2 Ιουλίου, επειδή η Σενεγάλη νίκησε την Ακτή Ελεφαντοστού με 85-72, σε έναν κρίσιμο αγώνα, με 3.400 φιλαθλους να τραγουδούν και να χορεύουν.

Μετά από δύο ακόμη νίκες, επί της Μαδαγασκάρης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μπροστά σε 3.450 οπαδούς, η Σενεγάλη εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλο του πρώτου γύρου.