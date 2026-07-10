Η Ισπανία στο δρόμο για τον τελικό, το Βέλγιο για το όνειρο και τα έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην τελική του ευθεία και κάθε παιχνίδι αποκτά ιστορική σημασία.

Μετά την πρόκριση της Γαλλίας στα ημιτελικά, η σκυτάλη περνά στη δεύτερη προημιτελική αναμέτρηση, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο, με φόντο μία θέση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Δύο ομάδες γεμάτες ποιότητα, δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες και ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.

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Η πρωταθλήτρια Ευρώπης δοκιμάζεται, για το όνειρο το Βέλγιο

Η Ισπανία συνεχίζει να επιβεβαιώνει γιατί συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα φαβορί της διοργάνωσης.

Με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στις αποσκευές της και μία νέα γενιά ποδοσφαιριστών που εντυπωσιάζει, η "La Roja" θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή του κόσμου.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Πέδρι, ο Νίκο Γουίλιαμς και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές έχουν συνδυάσει θέαμα και αποτελεσματικότητα, παρουσιάζοντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εικόνες του φετινού Παγκοσμίου.

Απέναντί τους βρίσκεται ένα Βέλγιο που έφτασε στους προημιτελικούς μέσα από δύσκολες δοκιμασίες και διαθέτει την εμπειρία να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να οργανώνει το παιχνίδι και τον Ρομέλου Λουκάκου να αποτελεί σταθερή επιθετική απειλή, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» γνωρίζουν πως απέναντι στην Ισπανία θα χρειαστεί η καλύτερη φετινή τους εμφάνιση.

Μία αναμέτρηση υψηλής ποιότητας, όπου η κατοχή, ο ρυθμός και οι προσωπικότητες αναμένεται να κρίνουν το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά.

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