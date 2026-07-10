Πού γυρίστηκε η «Οδύσσεια» του Νόλαν μέσα σε μόλις 91 ημέρες; Από την Πελοπόννησο μέχρι το Λος Άντζελες (vid)

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες, γυρίστηκε μέσα σε μόλις 91 ημέρες σε 6 διαφορετικές χώρες.

Ο διάσημος σκηνοθέτης είναι γνωστό πως αποφεύγει τα κινηματογραφικά στούντιο όταν έχει τη δυνατότητα να γυρίσει μια ταινία σε φυσικούς χώρους. Το «Οπενχάιμερ» γυρίστηκε στην έρημο του Νέου Μεξικού, εκεί όπου κατασκευάστηκε πραγματικά η πρώτη ατομική βόμβα, ενώ η «Δουνκέρκη» γυρίστηκε στις ίδιες τις παραλίες της Δουνκέρκης.

Για την «Οδύσσεια», που κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου, τα κύρια γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 5 Αυγούστου 2025. Πραγματοποιήθηκαν στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σκωτία, την Ισλανδία, τη Δυτική Σαχάρα και τη Μάλτα, καθώς και στα στούντιο της Universal στο Λος Άντζελες.

Τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» σε Μαρόκο και Ελλάδα

Οι πρώτες σκηνές γυρίστηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου στο Αΐτ Μπεν Χαντού, κοντά στην Ουαρζαζάτ του Μαρόκου, το χωριό από πλίνθινα κτίσματα που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην ταινία, ο χώρος αναπαριστά την πόλη της Τροίας στο τέλος του Τρωικού Πολέμου, σε σκηνές που προηγούνται της κύριας αφήγησης της «Οδύσσειας». Πρόσθετα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Εσαουίρα και το Μαρακές.

Ο διευθυντής φωτογραφίας Χόιτε βαν Χόιτεμα χρησιμοποίησε πολυάριθμα φορητά φωτιστικά LED, ώστε να αναπαράγει με ακρίβεια τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός της φωτιάς κατά τη νυχτερινή επιδρομή στην Τροία, επιτρέποντας στον Νόλαν να κινηματογραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς τους περιορισμούς του σταθερού φωτισμού.

Το Αΐτ Μπεν Χαντού έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες γνωστές παραγωγές, όπως οι ταινίες «Μονομάχος» και «Λόρενς της Αραβίας» και η τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones».

Το ελληνικό σκέλος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 21 Μαρτίου 2025 στη Μεσσηνία, με λήψεις στην Πύλο, το Κάστρο της Μεθώνης, την παραλία Αλμυρόλακκος στη Γιάλοβα και τη Σπηλιά του Νέστορα,﻿ πάνω από την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, όπου γυρίστηκαν οι σκηνές με τον Κύκλωπα Πολύφημο.

Για τις ανάγκες της παραγωγής, μια ξύλινη τριήρης μήκους 37 μέτρων μεταφέρθηκε διά θαλάσσης από τη Νορβηγία στο λιμάνι της Πύλου και χρησιμοποιήθηκε ως το βασικό πλοίο της ταινίας.

Στα γυρίσματα αξιοποιήθηκαν επίσης το μεσαιωνικό Κάστρο της Μεθώνης, στη νοτιοδυτική Ελλάδα, καθώς και η αρχαία Ακροκόρινθος, το αρχαιότερο οχυρό της Πελοποννήσου, προκειμένου να ενισχυθεί η ιστορική αυθεντικότητα της παραγωγής.

Ιταλία, Δυτική Σαχάρα, Ισλανδία και Σκωτία

Στο νησί Φαβινιάνα, το μεγαλύτερο των Αιγάδων Νήσων, στα ανοιχτά της δυτικής Σικελίας, το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν «Νήσο των Αιγών», οι Ματ Ντέιμον και Τομ Χόλαντ πραγματοποίησαν γυρίσματα στο Κάστρο της Σάντα Κατερίνα. Οι σκηνές, που κινηματογραφήθηκαν την άνοιξη του 2025, αξιοποίησαν το βραχώδες εσωτερικό του κάστρου και τους ηφαιστειογενείς παράκτιους σχηματισμούς του νησιού.

Ο Λευκός Αμμόλοφος κοντά στην Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας, μια απομονωμένη έκταση με αμμοθίνες στις ακτές του Ατλαντικού, χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει το νησί της Καλυψώς, τον ειδυλλιακό τόπο όπου ο Οδυσσέας κρατήθηκε αιχμάλωτος επί επτά χρόνια.

Τα παγετωνικά υψίπεδα και οι ακτές με τη μαύρη ηφαιστειακή άμμο της Ισλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από το όρος Χιορλεϊφσχέβδι, αποτέλεσαν το σκηνικό για τον Άδη, όπου γυρίστηκαν οι σκηνές του Κάτω Κόσμου.

Στη Σκωτία, γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Κάστρο Φίντλεϊτερ, το οποίο δεσπόζει στις ακτές του κόλπου Μόρεϊ Φερθ, στη Βόρεια Θάλασσα, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Πηγή: iefimerida.gr