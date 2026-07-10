«Είμαι εδώ για να σε ακούσω, μην το κάνεις» - Αστυνομικοί σώζουν γυναίκα σκαρφαλωμένη στη Γέφυρα του Μπρούκλιν (vid)

Ένα βήμα στο κενό, ένα βήμα προς τη σωτηρία. Τόσο μικρή ήταν η διαφορά ανάμεσα στην τραγωδία και τη λύτρωση για μια γυναίκα που είχε σκαρφαλώσει στα ατσάλινα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν κι ετοιμαζόταν να πέσει στο κενό.

Εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας αστυνομικών από το τμήμα της Νέας Υόρκης αποκαλύπτουν τις συγκλονιστικές στιγμές από τις προσπάθειές τους να πείσουν τη γυναίκα να μην πηδήξει, μέχρι που τελικά κατάφεραν να την απομακρύνουν από τη γέφυρα.

Λίγο πριν τις 19.40 το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί από πολίτες προσέγγισαν τη γυναίκα που είχε σκαρφαλώσει στα τεράστια καλώδια και τα πόδια της κρέμονταν στο κενό.

«Είμαι ο Κρις. Θέλω απλώς να μιλήσουμε. Τι σου συμβαίνει σήμερα; Θέλω να σε βοηθήσω, γι' αυτό είμαι εδώ πάνω αυτή τη στιγμή. Νοιάζομαι για σένα και θέλω να δώσω μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Δεν ξέρω τι περνάς, αλλά θέλω να το καταλάβω.

«Το πιο γενναίο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να δεχθείς βοήθεια. Σου το υπόσχομαι. Αυτό είναι το πιο δυνατό πράγμα που μπορείς να κάνεις», της λέει ο αστυνομικός.

Μετά από περίπου μία ώρα, καταφέρνουν να την αρπάξουν και να την απομακρύνουν από τη γέφυρα ώστε λίγο αργότερα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης για παρακολούθηση.

Σύμφωνα με τη New York Post, η αγνώστων στοιχείων και ηλικίας γυναίκα έχει ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Πηγή: ethnos.gr