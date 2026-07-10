Ισπανία και Βέλγιο για μια θέση στην τετράδα - Οι πιθανές ενδεκάδες

Η Ισπανία και το Βέλγιο διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου (22:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE SDNA), με τους Ισπανούς να φτάνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχοντας παρουσιάσει σαφώς πιο σταθερή και πειστική εικόνα στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε ολοκλήρωσε αήττητη την πορεία της στη φάση των ομίλων, τερματίζοντας στην κορυφή, ενώ στη συνέχεια άφησε εκτός συνέχειας την Αυστρία και την Πορτογαλία. Παράλληλα, διατηρεί ανέπαφη την εστία της μετά από πέντε αγώνες, στοιχείο που αναδεικνύει την εξαιρετική αμυντική της λειτουργία.

Στην αντίπερα όχθη, το Βέλγιο δεν έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και αρκετοί θεωρούν πως η «χρυσή» γενιά του βρίσκεται πλέον στη δύση της. Παρ’ όλα αυτά, οι «κόκκινοι διάβολοι» αναζητούν μια μεγάλη πρόκριση, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986, όταν είχαν αποκλείσει την Ισπανία στη διαδικασία των πέναλτι, πριν σταματήσουν στα ημιτελικά από την Αργεντινή.

Η πρόσφατη παράδοση, πάντως, ευνοεί ξεκάθαρα τους Ίβηρες, οι οποίοι έχουν πανηγυρίσει τη νίκη στα εννέα από τα έντεκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια από το Euro του 1980 και έπειτα.

Το σύνολο του Ρούντι Γκαρσία έφτασε στα προημιτελικά έπειτα από δύσκολη νίκη με 3-2 απέναντι στη Σενεγάλη, ενώ νωρίτερα είχε επικρατήσει με εμφατικό 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ένα παιχνίδι που ακολούθησε την έντονη συζήτηση γύρω από την υπόθεση του Μπάλογκαν. Η αποστολή του απέναντι στην Ισπανία θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική και ενδεχόμενη πρόκριση θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, οι Γιορέντε, Μερίνο και Ρουίθ διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα της Ισπανίας, ενώ για το Βέλγιο ο Ντε Κετελάρε αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ξανά στην κορυφή της επίθεσης ως «ψευτοεννιάρι». Αντίθετα, ο Ονάνα τέθηκε νοκ άουτ, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Πιθανές ενδεκάδες

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Οϊαρθάμπαλ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Βάνακεν, Τίλεμανς, Λουκεμπάκιο, Ντε Μπρόινε, Τροσάρ, Ντε Κετελάρε.

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