ΑΤ Ομονοίας: Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό της 19χρονης

Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό της τότε 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας όπως αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Τακτικοί δικαστές και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ένοχους για το αδίκημα του βιασμού, ενώ ένας εξ αυτών καταδικάστηκε ομόφωνα για την πράξη της παράβασης προσωπικών δεδομένων καθώς κατέγραψε με κάμερα το συμβάν.

Ο τρίτος κατηγορούμενος αστυνομικός αθωώθηκε για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό.

Το απόγευμα της Παρασκευής (10/7) αναμένεται να εκφωνηθεί και η απόφαση επί των ποινών.

Η αγόρευση του εισαγγελέα που προκάλεσε αίσθηση

Την αθώωση των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για τη σοκαριστική υπόθεση του ομαδικού βιασμού μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας της τότε 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 είχε προτείνει την Τετάρτη (8/7) ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη ενός μόνο για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ζήτησε να αθωωθούν λόγω αμφιβολιών οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της πράξης του ομαδικού βιασμού αλλά και ο τρίτος συνάδελφος τους ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός στην ίδια πράξη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να καταδικαστεί μόνο ένας εξ αυτών για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε με το κινητό του ότι έλαβε χώρα εντός του αστυνομικού τμήματος.

Ο εισαγγελέας αρχικά καταδίκασε την συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων για ομαδικό βιασμό αστυνομικών, η οποία όπως είπε απέχει από αυτή που θα έπρεπε να ήταν πολλώ δε μάλλον την ώρα της υπηρεσίας τους. Τόνισε ωστόσο, πως όσα έγιναν αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και ως τέτοιο θα πρέπει να ερευνηθεί αρμοδίως. «Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά.

Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», ανέφερε.

Ο εισαγγελέας είπε πως δεν πείστηκε από την κατάθεση της καταγγέλλουσας ότι δεν είχε συναινέσει σε κάποια σεξουαλική πράξη. «Η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε “όχι”, δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η μετέπειτα αλλαγή της βούλησης της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μη συναίνεση.

Μετά τις αντιδράσεις στο ακροατήριο για την αγόρευσή του, είπε: «Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση».

Πηγή: ethnos.gr