Αγγλία: Ανησυχία για Γκουέχι, αμφίβολος για το παιχνίδι με τη Νορβηγία (pic)

Πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο της Αγγλίας έχει προκαλέσει η κατάσταση του Μαρκ Γκουέχι, καθώς ο διεθνής στόπερ δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Νορβηγία.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δεξί οπίσθιο μηριαίο, πρόβλημα που εμφανίστηκε μετά την αναμέτρηση των «Τριών Λιονταριών» με το Μεξικό στη φάση των «16».

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων τις τελευταίες ημέρες, με το αρχικό σενάριο που έκανε λόγο για απλή επιβάρυνση να μην επιβεβαιώνεται. Οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός της κρίσιμης αναμέτρησης.

Η προπόνηση της Παρασκευής (10/07), η τελευταία πριν από τον αγώνα με τους Νορβηγούς, θεωρείται καθοριστική. Εφόσον ο Γκουέχι δεν καταφέρει να συμμετάσχει σε αυτή, οι πιθανότητες να αγωνιστεί το Σάββατο μειώνονται σημαντικά.

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