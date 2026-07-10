Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Φερνάντο η Εφές (pic)

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Αναντολού Εφές προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση, καθώς έκανε δικό της τον Μπρούνο Φερνάντο. Όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος, ο 28χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτιζάν και σε 32 αγώνες στην Euroleague και 18,5 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 8,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.