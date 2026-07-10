Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Φερνάντο η Εφές (pic)

Η Αναντολού Εφές προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση, καθώς έκανε δικό της τον Μπρούνο Φερνάντο. Όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος, ο 28χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτιζάν και σε 32 αγώνες στην Euroleague και 18,5 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 8,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.
Geçtiğimiz sezon Partizan forması giyen Bruno Fernando ile iki sezonluk sözleşme imzaladık.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 10, 2026
🤩 Welcome, Bruno! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/yaSKBUzqsr