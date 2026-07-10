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Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Φερνάντο η Εφές (pic)

Μπάσκετ
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Αναντολού Εφές προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση, καθώς έκανε δικό της τον Μπρούνο Φερνάντο. Όπως ανακοίνωσε ο τουρκικός σύλλογος, ο 28χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτιζάν και σε 32 αγώνες στην Euroleague και 18,5 λεπτά στο παρκέ μέτρησε 8,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ.

Ανακοίνωσε τον Μπρούνο Φερνάντο η Εφές (pic)