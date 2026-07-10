Μουντιάλ 2026: Γκολ ο Μπαπέ και εκ νέου ισοβαθμία στην κορυφή της λίστας των σκόρερ

Ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε στον προημιτελικό και στη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου με 2-0 και έπιασε ξανά στην κορυφή της λίστας των σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι.

Μαίνεται η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» με τον πίνακα των σκόρερ του Μουντιάλ 2026 να αλλάζει αγώνα με αγώνα. Αυτή τη φορά, με την ολοκλήρωση του πρώτου προημιτελικού της Γαλλίας με το Μαρόκο (2-0), ο Κιλιάν Μπαπέ ξαναβρήκε δίχτυα με ένα πανέμορφο τέρμα και έφτασε τα οχτώ γκολ στη διοργάνωση, πιάνοντας στην κορυφή τον Λιονέλ Μέσι, με τους δύο αστέρες να προηγούνται του Έρλινγκ Χάαλαντ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, έχοντας επτά γκολ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται μόνος του ο Χάρι Κέιν με έξι.

Αναλυτικά οι πρώτοι σκόρερ του Μουντιάλ 2026:

1: Λιονέλ Μέσι - 8 (Αργεντινή)

2: Κιλιάν Μπαπέ - 8 (Γαλλία)

3: Έρλινγκ Χάαλαντ - 7 (Νορβηγία)

4: Χάρι Κέιν - 6 (Αγγλία)

5: Ουσμάν Ντεμπελέ - 5 (Γαλλία)

6: Ισμαΐλα Σαρ - 4 (Σενεγάλη)

7: Τζουντ Μπέλινγκχαμ - 4 (Αγγλία)

8: Μίκελ Ογιαρθάμπαλ - 4 (Ισπανία)

9: Βινίσιους Τζούνιορ - 4 (Βραζιλία)

10: Χουλιάν Κινιόνες - 4 (Μεξικό)

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