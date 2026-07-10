Αντετοκούνμπο: «Θέλω να γίνω προπονητής στο ΝΒΑ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε πως αφού αποσυρθεί θα ήθελε να γίνει προπονητής στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στο stream του Neon και μεταξύ άλλων μίλησε και για τα πλάνα του αφού αποσυρθεί. Ο «Greek Freak» ανέφερε πως θα ήθελε να μείνει στο σπίτι με τα παιδιά του, ενώ υπογράμμισε ότι θα επιθυμούσε να γίνει και προπονητής στο ΝΒΑ.

«Νομίζω θα είμαι μπαμπάς που μένει στο σπίτι ή θα γίνει προπονητής. Θέλω να γίνω προπονητής στο ΝΒΑ» είπε ο Έλληνας αστέρας.

Μάλιστα, δήλωσε πως η ομάδα που θα ήθελε να προπονήσει αυτή τη στιγμή είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, καθώς θεωρεί πως είναι η καλύτερη ομάδα στην λίγκα.